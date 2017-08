OBRAZEM: Za peníze z brigády se Lucie Kaderková podívá k moři

Sedlčany - Brigádu v Regionálním informačním středisku v Sedlčanech si Lucie Kaderková, studentka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy v Příbrami, pochvaluje.

Studentku Lucii Kaderkovou brigáda na informačním středisku baví. Plánuje, že si bude po prázdninách brát víkendové služby.Foto: Marie Břeňová

„Práce na počítači a komunikace s lidmi mě baví, i proto jsem tady už čtvrté prázdniny,“ podotýká. Potvrzuje, že činnost je tu různorodá. Má na starosti i předprodej vstupenek na představení v kulturním domě, na Červeném Hrádku nebo teď aktuálně na pivní slavnosti ve Vysokém Chlumci, které se konají v sobotu 9. září.



„Mým cílem je získat bakalářský titul. Po studiu by mě určitě bavila práce v infocentru nebo na podatelně městského úřadu,“ zamýšlí se. Turisté si přijdou pro mapu, suvenýr, informaci jak všední dny, tak o víkendech a o svátcích. „V sobotu a v neděli jich bývá víc. Zvlášťě když je hezké počasí, tak je tu od 9 hodin do 16 hodin pořád plno,“ hodnotí. Víkendová otvírací doba není zavedena jen o prázdninách, ale jde o celoroční službu. „Návštěvníci města to oceňují a píší nám do kroniky pochvalné zápisy,“ ukazuje brigádnice.



Potvrzuje, že si poradí s českými i se zahraničními návštěvníky. Žádný z nich jí zatím nevyvedl nějakým požadavkem z míry. „Hovoří anglicky, německy, občas i francouzsky. Nejčastěji komunikuji v angličtině, z němčiny mám základy. Tady mám možnost zdokonalit se v konverzaci a prověřit si svoje jazykové schopnosti,“ usmívá se. „Nejčastěji se zajímají o možnosti ubytování, o restaurace, o zámky a rozhledny, o turistické cíle a cyklotrasy v regionu,“ hodnotí.

Se studentkou se prý také nejeden z nich dělí o zážitky. „Říkají mi, jaké místo konkrétně navštívili a co je zaujalo,“ sděluje.



Po prázdninách by si ráda Lucie Kaderková brala v informačním středisku víkendové služby. A jak s vydělanými penězi naloží? „Šetřím si na dovolenou k moři, vyberu si nějakou pěknou ´lastminitku´, aby byl zájezd levnější. Také budu investovat do úpravy zahrady – to je jeden z mých koníčků,“ svěřuje se. „Také ráda fotím, vařím, starám se o své dva pejsky,…“ vypočítává další svoje hobby.

Marie Břeňová