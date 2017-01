Obyvatelé Sedlčanska mohou hlasováním podpořit hřiště za 1,5 milionu korun

Sedlčany - O Rákosníčkovo hřiště zabojují v průběhu celého měsíce února obyvatelé Sedlčanska. Město Sedlčany se přihlásilo do soutěže, kterou pořádá obchodní řetězec Lidl v místech, kde má svoje pobočky. O vítězi rozhodne celkový počet hlasů zaslaných prostřednictvím e-mailu nebo facebooku.

Rákosníčkovo hřiště. Ilustrační foto.Foto: Archiv Lidl

„Na webu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz může každý ze svojí e-mailové adresy poslat jeden hlas denně. Vlastní mailová adresa je nutná k potvrzení hlasovacího odkazu, aby byl hlas platný," upozornila zastupitelka Blanka Vilasová s tím, že ten, kdo má facebookový profil, může odeslat další hlas každý den také z tohoto „kanálu", a tím jejich 24hodinový limit zdvojnásobí.

Vilasová chce vyburcovat k této aktivitě co nejvíc lidí v regionu, nejen maminky s malými dětmi, aby pro Rákosníčkovo hřiště něco udělali.

Vloni skončily Sedlčany ve stejné soutěži v kategorii měst do deseti tisíc obyvatel s 4917 zaslanými hlasy na šestém místě. Lidl postavil hřiště v úspěšnějších Hostivicích, Novém Bydžově a Mnichově Hradišti. Vítězné Hostivice nasbíraly 29 114 hlasů, mají se tedy patrioti sedlčanského regionu co činit! Výhra ale stojí za to – hřiště má hodnotu 1,5 milionu korun a po jeho postavení, které trvá přibližně dva týdny, je předáno městu do vlastnictví. Stát by mohlo na městském pozemku U Háječku. Vedoucí projektu Rákosníčkova hřiště s lokalitou na okraji města předběžně souhlasil.

„Snažíme se oslovit všechny věkové kategorie lidí, protože snad v každé rodině děti jsou. Ale i kdyby nebyly, tak přece každý může tímto způsobem udělat něco prospěšného pro toho druhého," je přesvědčena zastupitelka Vilasová. Hřiště jsou dvojího typu – buď o rozměrech 14x17 metrů nebo 10x23 metrů, aby mohla být podle velikosti pozemku vytvořena na míru. Výsledky budou známy přibližně v polovině března. Výstavba prvních Rákosníčkových hřišť letos začne v dubnu a poslední by měla být dokončena v září, aby si je děti už letos pořádně užily. (mb)