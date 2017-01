Očista v Brdech: za čtyři roky více než osm tisíc kusů munice

Brdy – Chráněná krajinná oblast Brdy oslavila 1. ledna narozeniny. Existuje už rovný rok. Turisté vloni tuto „malou Šumavu" začali objevovat.

CHKO Brdy - rozvodněný Třítrubecký potok.Foto: Karel Hutr

Podívejte se s námi na to, co čeká CHKO Brdy v letošním roce. Vyznačena je přibližně třetina plánovaných pěších tras. Výletníci mají k dispozici kolem 70 kilometrů, zbylá část přijde na řadu v letošním a příštím roce. Turisté loni více plánovaných tras vyznačit nemohli kvůli nedokončené pyrotechnické očistě.



Podle předsedy Krajské komise značení KČT Plzeňského kraje Vladislava Sajdla se čeká na jarní oteplení a na povolení správy CHKO. „Do května, června bychom chtěli mít vyznačené další trasy. Modrou značku, která nyní vede od Strašic, prodloužíme až k loveckém zámečku Tři trubky, kde naváže na trasu středočeských značkařů vedoucí od Jinců. Ke Třem trubkám povede také žlutá značka, kterou vyznačíme z Dobříva," řekl Vladislav Sajdl.



PASOUCÍ SE ZVÍŘATA I MONITORING RYSA

CHKO Brdy spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Péče o faunu a floru bude letos pokračovat s projekty, jež se během loňského prvního roku osvědčily.

Jedním takovým projektem je pastva krav, které pomáhají udržovat bezlesí u padrťských rybníků. Další zvířata jsou na Vystrkově. Vedoucí správy CHKO Brdy Bohumil Fišer řekl: „Budeme určitě pokračovat v péči, kterou zajišťuje pastva, a pokud to bude možné, plochy pastvin třeba rozšíříme."

Fišer by byl také rád, kdyby se letos rozhýbalo jednání s Vojenskými lesy a statky. Správa CHKO by totiž ráda zlepšila druhovou skladbu lesů, což znamená obohacení smrkových lesů nejen o listnáče. „Hlavně o buky a jedle. Už rok a půl se na tom domlouváme," řekl Fišer.



Kromě toho správa CHKO pokračuje v monitoringu rysa ostrovida. Chybí jí totiž důkaz o tom, jestli tato kočkovitá šelma v Brdech také žije, ne že tudy jen prochází. „V neposlední řadě na letošní rok chystáme i akce pro veřejnost. Budou to opět vycházky, například na Den Země, a jednu připravujeme také s Českou astronomickou společností," dodal Fišer.

Zrušení Vojenského újezdu Brdy se plánovalo od roku 2011. Újezd zanikl 31. prosince 2015 a 1. ledna 2016 se území stalo chráněnou krajinnou oblastí o rozloze 345 km2. O území CHKO Brdy se dnes dělí čtyři okresy Plzeňského a Středočeského kraje.



LETOS DOKONČÍ PYROTECHNICKOU OČISTU

Takzvaná pyrotechnická asanace Brd začala už v roce 2012 a od té doby je stále sledovaná. Armáda ČR (AČR) při ní pročesává lesy a bezlesí a hledá nevybuchlou munici. Kde ještě vojáci nebyli, tam lidé nemohou. Na vědomí jim to dávají výstražné cedule s nápisy „ZÁKAZ VSTUPU! PROSTOR PYROTECHNICKÉ ASANACE", případně „VSTUP ZAKÁZÁN – PROSTOR BEZ PYROTECHNICKÉ ASANACE". Je to pomalá, ale důkladná práce. Obzvláště zpočátku ji nejvíce brzdilo extrémní množství nálezů, obtížná dostupnost terénu a především hustota náletových křovin a rychle se obnovující vegetace za dobu nevyužívání prostoru. Letos tento velký úklid skončí.



Informační důstojnice 15. ženijního pluku Jana Sedláčková k práci pyrotechniků v CHKO Brdy řekla: „Celková plocha určená k pyrotechnické asanaci je 12 703 ha. Ke dni 31. prosince 2016 je asanace provedena na 72 % z celkové plochy. Podle nařízení náčelníka Generálního štábu AČR má být pyrotechnický průzkum dokončen k 31. 12. 2017. Harmonogram prací Odřadu pyrotechnické očisty 15. ženijního pluku je plánován tak, aby pyrotechnická asanace území k tomuto datu skončila."



A co nejčastěji vojáci při provádění očisty nalézají? „Od zahájení pyrotechnických asanací v roce 2012 bylo nalezeno více než 8122 kusů munice či jiných muničních elementů. Nejčastěji se jedná o dělostřelecké granáty ráže 100, 122 a 152 mm a další střely menších ráží od 30 do 85 mm."



Až očista skončí, co bude armáda v Brdech dělat? Za Generální štáb AČR odpovídá Jan Šulc: „Po zrušení Vojenského újezdu Brdy si AČR ponechala k užívání prostory posádkového cvičiště využívaného především 13. dělostřeleckým plukem dislokovaným v Jincích a některé další objekty spojené s její činností. Na jejich další užívání nebude mít ukončení pyrotechnické asanace žádný vliv. Stejně tak počítáme ve spolupráci s civilními partnery i s další účastí AČR na tradiční akci Bahna."



SIGNÁL Z DRAHLÍNAA Z VRCHU PRAHA

Letos by se mělo také podařit pokrýt CHKO Brdy mobilním signálem. Vloni to dohodli zástupci Plzeňského kraje, mobilních operátorů, Armády ČR a Vojenských lesů a statků s tím, že v plánu je pro šíření signálu využít armádní vysílače na vrchu Drahlín a Praha. Signál je potřebný především k případnému přivolávání záchranářů, hasičů nebo policistů. Zároveň se pracuje také na vytvoření záchranných informačních bodů (traumabodů), ze kterých by si lidé v nouzi mohli přivolat pomoc. Tyto body by se mohly objevit u odpočívadel a na křižovatkách brdských cest. Návštěvníci Brd by se pomocí nich mohli spojit s operátorem a přivolat pomoc.