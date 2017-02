Odvážný krok: Jince koupí bývalé lázně na úvěr a bude z nich bydlení

Jince /ROZHOVOR/ – Zastupitelé v Jincích na prosincovém jednání schválili koupi bývalého sanatoria naproti základní škole, a to včetně přilehlých pozemků. Městys si na to vzal sedmimilionový úvěr, který bude splácet deset let.

Objekt bývalých lázní v Jincích naproti základní škole se stane majetkem městysu, lidé v něm najdou bydlení.Foto: archiv městysu

Objekt je částečně zrekonstruovaný, ale bývalí majitelé vždy od záměru vystavět zde byty upustili. „V prvním patře je z bývalých sedmi bytů pět bytů prakticky po rekonstrukci. Zbývá v nich obložit koupelny a kuchyňské kouty, dokončit elektroinstalace, instalovat kotel a plynovou přípojku, osadit topení, dveře a položit podlahové krytiny. Předání bytů novým nájemníkům předpokládáme nejdéle v letních měsících," říká jinecký starosta Josef Hála v rozhovoru.

Jince mají na svém území několi zbořenin. Je to tak, že zachráníte alespoň jednu, když s ostatními to není kvůli majitelům jednoduché? Jak jste se vlastně ke koupi objektu dostali?

Objekt bývalých lázní (Moserova sanatoria) byl sice před několika lety částečně rekonstruován, ale majitelé rekonstrukci zastavili a budova

osiřela. Několikrát jsem s majiteli jednal a s obavou zjišťoval, jak objekt chtějí využívat, aby nám u hlavní komunikace časem nevyrostla další „zbořenina", která by městysi dělala ostudu. Koncem roku při dalším takovém jednání jsem zjistil, že majitel dál o podnikání v Jincích neuvažuje a že by objekt bylo možné odkoupit. Podařilo se domluvit rozumnou cenu – 7 150 000 Kč (z toho 3 miliony je cena pozemků). Městys přijal od České spořitelny, a. s. na nákup úvěr ve výši 7 milionů korun s dobou splácení na 10 let. Úrok je v současné době necelého půl procenta roční sazby a splátka činí 58 tisíc korun měsíčně.

V jakém jsou bývalé lázně stavu?

V prvním patře je z bývalých sedmi bytů pět bytů prakticky po rekonstrukci (většinou 2+0 a 3+0). Zbývá v nich obložit koupelny a kuchyňské kouty, dokončit elektroinstalace, instalovat kotel a plynovou přípojku, osadit topení, dveře a položit podlahové krytiny. Finanční prostředky na dokončení těchto bytů městys má připraveny. Předání bytů novým nájemníkům předpokládáme nejdéle v letních měsících. Některé práce - především vodovodní instalace, osazení sprchových koutů, WC a umyvadel - zajistíme pracovníky SMJ. Pracovníci našich služeb už objekt vyklidili, uklidili nepořádek v okolí stavby, zbourali staré kůlny a garáž. V zimním období bude ještě upravena zahrada a pokáceny některé zvěří poničené stromy a nálety. Jak nás „pustí" počasí, počítáme s odvodněním celého objektu, a to jak ze strany vstupů, tak ze zahrady k pivovaru, vyřešíme i vsak dešťové vody. Čeká nás také napojení na kanalizaci a vodovod. Další dva byty, ze kterých by bylo vhodné udělat více malých bytů, stejně jako možná půdní vestavba bytů, bude – předpokládám - v pozdější době realizována z dotací.

A to budou prostory sloužit jen k bydlení, nebo z nich budou "něco mít" i ostatní?

Prostory v přízemí budovy připravujeme pro naši základní školu. Při výstavbě nové tělocvičny přišla o třídy pro družinu, má nevyhovující

prostory pro dílny, uvažujeme i s přestěhováním keramické dílny. Do uvolněných prostor ve škole se „nastěhuje" ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem, aby nemusela hledat odpoledne volné třídy pro svou výuku. Rekonstrukci přízemí objektu chceme provést z dotace IROP, o kterou budeme žádat na jaře. V rámci této dotace je možné požádat také o prostředky na nákup budovy a pozemků pro školu ve výši cca 4 milionů Kč. Ty budou, v případě získání dotace, využity na mimořádnou splátku úvěru. Předpokládáme, že velkou zahradu k pivovaru by využívala školní družina. Chceme zde kromě dětského hřiště postavit venkovní učebnu, která

by sloužila k výuce přírodopisu a podobně. Využití už záleží na samotné škole.

Poskytuje objekt pro městys ještě nějaké další výhody kromě dobře využitelncýh prostor?

Na zahradě je studna, která tehdy zajišťovala nejen celý provoz sanatoria, ale i velkého bazénu. První čerpací zkoušky nás ubezpečily, že tento zdroj bude možné využít pro zásobování minimálně spodních Jinec a osad Rejkovice a Běřín. Navíc voda je velmi kvalitní a nebude ji potřeba ani moc upravovat. Plánů s touto budovou máme hodně. Myslím, že nejsou nereálné a že se nám je podaří uskutečnit.