Odvykání kouření? Nejlepší je začít od hlavy

Střední Čechy - Protikuřácký zákon, který zakazuje kouření ve společných prostorách, sice může omezovat uživatele tohoto zlozvyku, ale někteří se třeba tím spíšerozhodnou s ním seknout. Někomu se to podaří ze dne na den, jiní se neobejdou bez podpůrných prostředků z lékárny, dalším zas může pomoci poradna. O odvykání kouření jsme si popovídali s Alenou Bártíkovou, magistrou lékárny příbramské nemocnice.

Alena Bártíková, magistra lékárny příbramské nemocnice.Foto: Deník / Jankovská Markéta

Protikuřácký zákon platí několik dní. Pozorujete za tu dobu nárůst zájemců o podpůrné prostředky na odvykání kouření? Nebo třeba o radu?

Zatím jsme to nezaznamenali. Je to krátká doba, nedají se udělat žádné závěry. Nehledě na zákon, co vím, se dost lidí rozhoduje, že s kouřením přestanou.

Vy sama tomu zákonu fandíte?

Myslím, že s ohledem na nekuřáky je to dobře, v podstatě je chrání.

Co by měl kuřák udělat, když chce přestat kouřit. Platí rozhodnutí ze dne na den?

Je to individuální. Někomu stačí říct si, že od zítřka si už nezapálí a pak už to zvládnou sami, někteří lidé potřebují pomoc nikotinovými náhražkami a někdo zas vyhledá psychologickou pomoc. Kouření je vlastně silně zarytý stereotyp návyku chování. S tím jsou spojené určité rituály, k nimž je cigareta vázaná.

Vy osobně znáte ve svém okolí případy, které se dokázaly od kouření odseknout a drží se?

Aby si nezapálili bez pomoci? To se přiznám, že neznám.

Co radíte?

Tady u nás v lékárně, vzhledem k tomu, že mám kurz na odvykání kouření, připravujeme ve spolupráci s paní doktorkou z plicní ambulance interního oddělení Urbanovou rozšíření odvykacího centra. To v nemocnici sice je, ale chceme se této problematice víc věnovat.

V čem tkví pomoc takového centra?

Hledáme s klientem možnosti, jak změnit jeho zažité rituály s cigaretou. Snažíme se každému osobně najít jeho cestu k nekouření.

Zřejmě by se mělo začít, jak se říká „od hlavy"?

Ano. Je to hlavně o tom, jak hodně s tím chce člověk přestat.

Odnaučil by se kouřit takový sedmdesátiletý štamgast, který chodil roky denně do hospody na cigaretu a pivo?

Pokud by sám chtěl, tak ano.

Takže odvykači udělají nejlépe, když zaběhnou do lékárny?

Ano, stačí, když přijdou sem nebo zajdou na plicní oddělení za paní primářkou.

A pokud nechtějí čekat na plicním, věnujete jim svůj čas v lékárně?

Máme tady konzultační místnost, takže v podstatě by přímo zde mohla začít naše komunikace.

Jakou máte za sebou úspěšnost v odnaučení kouření?

Tady v Příbrami zatím nemám, ale dříve jsem pracovala v Rožmitále a tam mám dva odnaučené kuřáky. Byli to spíš lehčí kuřáci, ale povedlo se jim to pomocí nikotinových náplastí.

Říká se, že náplast vydrží působit půl roku, ale pak se hodně lidí zase k cigaretě vrátí…

Nejdůležitější je zhodnotit, že když už jsem to vydržela tak dlouho, nepokazím to jednou slabou chvilkou. Je potřeba tu situaci vyřešit a překlenout jiným způsobem.