Ohlasy na uzavření interny jsou negativní

Příbramsko – Oznámení Mediterry, že k 23. prosinci 2016 ukončilo činnost interní oddělení městské nemocnice v Sedlčanech, dopadlo na obyvatele regionu jako blesk z čistého nebe. Soukromá společnost VAMED – Mediterra uzavřela s městem smlouvu o zajišťování zdravotní péče koncem roku 2001. Nyní ji prověřují právníci.

Nemocnice, ilustrační snímekFoto: nemlib.cz

Z čistě laického pohledu ale základní služby – provozování lůžkových oddělení chirurgie a interny – neplní. Starosta Sedlčan Jiří Burian dostal stručnou písemnou zprávu o uzavření interny až 2. prosince. Před mimořádnou valnou hromadou Sdružení obcí Sedlčanska, kterou svolává na úterý, jsme požádali o názory některé starosty regionu. Zajímaly nás také první reakce lidí.

„Reakce jsou pochopitelně pouze negativní a pro všechny občany je to velice nepříjemné. Současně nastavený systém rozvážení pacientů po okolních nemocnicích a hledání volného lůžka je skutečná nehoráznost," myslí si Martin Krameš, starosta Kosovy Hory s tím, že změny se dotýkají především seniorů. Situaci považuje za neúnosnou. „Věřím ve společný důsledný postup sdružení obcí vůči provozovateli. Region, ve kterém žije přibližně 25 tisíc obyvatel a v letních měsících je to o další desetitisíce lidí více, prostě musí mít zajištěnu kvalitní lékařskou péči – kompletní a bez omezení.

Starosta Kosovy Hory Martin Krameš se domnívá, že ať už byly důvody k uzavření lůžkového oddělení interny v sedlčanské nemocnici jakékoliv, provozovatel by je měl být schopen řešit.

„Myslím, že se nejedná o zanedbání, ale úmysl zde raději provozovat jiný lukrativnější byznys v podobě léčebny dlouhodobě nemocných," doplňuje spontánně. Krameš je ze situace velice rozčarovaný, a vnímá současný stav jako pouze přechodný.

V opačném případě by se z jeho pohledu jednalo o obrovskou prohru celého regionu Sedlčanska, která by bohužel mohla mít velice negativní dopad na rozvoj a budoucnost tohoto regionu.

František Chlasták, starosta Vysokého Chlumce Deníku sdělil, že reakce obyvatel jsou odmítavé a nespokojené. „Podle zeměpisné polohy regionu, jeho zdravotní dostupnosti v pohledu k rozsahu členitosti a historické struktuře osídlení, se jedná o plošný problém všech generací a osob," domnívá se Chlasták.

„Je rozdíl, jestli jste vy nebo někdo z rodiny hospitalizován v nedalekých Sedlčanech nebo v Příbrami, případně v Praze," říká dublovický starosta Otakar Jeřicha. Nevěří však, že petice nebo tlak Sdružení obcí Sedlčanska u společnosti Mediterra něco zmůže. „Byla založena za účelem vytváření zisku a proto se chová tržně," dodává a poukazuje také na stav zdravotnictví v naší republice jako celku. „Kolik již bylo reforem a stále existují další a nové problémy," připomíná Jeřicha.

Starosty Petra Kabyla ze Svatého Jana se prý obyvatelé ptají, jak to mohli dopustit. Podle něj se změna dotkne nejvíc starších občanů. Domnívá se ale, že z jeho pohledu není rozdíl mezi cestou do Sedlčan nebo do Příbrami.

„Bohužel to ale bylo rozhodnutí soukromého vlastníka. Jedině konstruktivní jednání za účasti vlastníka nemocnice, zástupců dotčených měst a obcí, zdravotních pojišťoven a Středočeského kraje může vést k obnově lůžkové části interního a ideálně také chirurgického oddělení," myslí si petrovický starosta Petr Štěpánek.

Miroslav Hrazánek, starosta Jesenice naopak dojíždění a hospitalizaci v jiných městech než v Sedlčanech považuje za zásadní problém. „Nevím, kde se stala chyba, smlouvu jsem neviděl a tak nemohu posoudit, kdo ji porušil, pokud vůbec porušena byla. Každopádně si myslím, že tato situace se mohla řešit ve Sdružení obcí Sedlčanska spolu s představiteli VAMED," sděluje Hrazánek a přál by si, aby se tento stav dal ještě napravit a uspořádání nemocnice se vrátilo alespoň na úroveň, jaká byla před zavřením interního oddělení. (mb)