Ohlédnutí za rokem 2016, 2. část

Příbramsko - V druhém čtvrtletí letošního roku zažil příbramský region několik událostí, které stojí za to si připomenout. Například to, že v dubnu se po letech tísnění začala přesouvat Farní charita Příbram do větších prostor, v květnu odstartovalo vyznačování hranic CHKO Brdy a v červnu jeden šťastný otec pomohl na svět své dcerce na cestě ze Štětkovic do příbramské porodnice.

Březen: konec tísnění Farní charity

Farní charita Příbram se po letech tísnění v prostorách u náměstí TGM přestěhovala do prostornějšího zázemí v budově bývalého domova mládeže poblíž Jiráskových sadů. V souvislosti s tím mohla Charita rozšířit služby, nabízí rodinám s dětmi lepší a přístupnější prostředí. Změny se prozatím netýkají denního stacionáře pro seniory, ten je zatím stále na náměstí TGM.

DALŠÍ PARKOVIŠTĚ

Kvůli přetrvávajícím problémům s nedostatkem parkovacích míst v Příbrami se uvažuje o variantách, kde by mohla vzniknout další parkoviště. Radní přišli s variantami na Hvězdičce a u nemocnice. Netrvalo dlouho a začalo se stavět.

LANOVÝ PARK

Lanový park vedle Q – klubu v Příbrami zůstává zavřený, radní čekají na posudek ČVUT během první poloviny dubna. Stavbu hřiště už od počátku provází problémy, podle dosavadních posudků je lanová dráha nebezpečná. Neví se, zda se bude opravovat nebo bourat. V každém případě město bude muset vrátit část dotací, které na stavbu hřiště získalo.

Patronem Andělky je Pavel Nový

Příbramská nemocnice představila Domácí péči Andělka, jejímž patronem se stal herec Pavel Nový. „Nemocnici mám co vracet, dlouho jsem si v Příbrami poležel, poprvé umřel a znovu se narodil," řekl příbramský rodák.

Květen: začalo vyznačování hranic CHKO

V CHKO Brdy se začátkem května začalo s označováním hranic. První ze 103 hraničníků byl instalován u obce Kozičín nedaleko hájovny zvané U Slaniny. U tohoto historicky prvního hraničníku jsou pracovnice Správy CHKO Brdy Lucie Kastnerová a Kateřina Urbanová Mojsejová. Před tím, než jiná skupina zabetonovala cedule, pracovnice jim vytyčily místo, kde má hraničník být umístěn. „Hraničníky umisťujeme k vybraným přístupovým cestám. Návštěvníky upozorňují na to, že vstupují do chráněné krajinné oblasti. Bude ještě doplněna tabulka, která informuje nejen o nadmořské výšce, rozloze a charakteru území, ale také o zajímavostech, na které se turisté mohou těšit při svých výletech po znovu objevovaném území," vysvětlil Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Brdy.

KAM S GOTTWALDEM

Už je potřeba vyřešit, kam se sochou Gottwalda, která dlouhé roky leží v prostorách příbramských technických služeb. Žádná z organizací ji nechce, ale muzeum v jižních Čechách má zájem. Radní navrhují sochu darovat Alšově jihočeské galerii spravovanou Jihočeským krajem, což se také v dalších měsících stane skutečností.

Březen: otec pomohl dceři na svět v autě

Šťastný výraz a nevídaná kondice novopečené maminky Marušky v příbramské porodnici ve čtvrtek 2. června odpoledne nesvědčí o tom, že je to jen den a půl od příchodu malé Evičky Sirotkové na svět.



Holčička už do porodnice přijela s maminkou v záchranářském voze. Narodila se totiž na cestě ze Štětkovic. Na svět jí přímo v autě v Drásově těsně před příjezdem záchranářů pomohl statečný tatínek Petr. „Ještě mi ani nedochází, jak se to všechno seběhlo. Nebýt bezvadné paní dispečerky ze záchranky, nevím, jak by to dopadlo," řekl Příbramskému deníku šťastný otec s patřičnou úlevou při návštěvě svých dvou pokladů v příbramské porodnici.



„Nemohl jsem zastavit kdekoli u lesa a riskovat, že do nás někdo vletí nebo nás vystavit jinému nebezpečí. Musel jsem dojet až do Drásova, přestože mi paní v telefonu radila už zastavit. Teda jel jsem jako blázen, to se přiznám," vžil se Petr do chvíle, kdy musel zachovat klid nejen kvůli sobě, ale hlavně kvůli Marušce. Jak to všechno probíhalo, si přečtěte zde.