Ohlédnutí za rokem 2016, poslední díl

Příbramsko - Rok 2016 právě končí. Ohlédněte se s námi, jaký to byl rok. Přinášíme vám přehled zásadních událostí v regionu, každý den vzpomínáme na tři měsíce. V tomto vydání Příbramského deníku se ohlédneme na říjen, listopad a prosinec. Co se v tyto měsíce dělo?

Říjen: škola oslavila devadesátiny

V bývalé březnické „zemědělce" bylo na přelomu září a října živo víc než je obvyklé. Pamětníci i široká veřejnost si připomněli významné jubileum. Od doby, kdy do lavic usedli první studenti, uplynulo devadesát let. Na roky ve školních lavicích zavzpomínala i čtveřice bývalých spolužáků Tomáš Steiner, Bohumil Čížek, Jan Kouba a Jaroslav Hofman (na snímku zleva). Při vyprávění historek by se leckomu mohlo zdát, že jsou na chvíli opět těmi studenty jako před několika desítkami let. „To víte, že jsme se navyváděli takových lumpáren. Během hodiny geodézie jsme dokonce jednou vyskočili z okna. Nechtěli jsme psát písemku," řekl téměř výmluvně Příbramskému deníku devětasedmdesátiletý Tomáš Steiner.

Rybník u Líchov chráněným územím

Rybník Starý u Líchov na Sedlčansku je pod ochranou evropského společenství. Středočeský kraj jej vyhlásil novým chráněným územím 5. října, kdy rada kraje vydala nařízení, jimiž zřídila osm zvláště chráněných území. Kromě rybníku Starý nacházejícím se v katastru Dublovic dostalo podobný statut Kersko, Šáchovec, Žehuňsko-Báň, Nový rybník u Kačiny, Čihadelské rybníky, Kališťské louky a mokřady a louky u rybníka Proudnice.

Jednání o podobě aquaparku v Příbrami

Zastupitelé jednali o podobě aquaparku. nejnutnější oprava by vyšla na sto milionů korun, ale veřejnost si přeje daleko víc. Veřejné ankety ohledně modernizace aquaparku se zúčastnilo 1663 obyvatel, což je zhruba pět procent obyvatel Příbrami, velkou část respondentů tvořili mladí lidé, zejména rodiče s dětmi. To, co by respondenti ocenili na budoucí podobě, jsou zejména atrakce, od skluzavek, toboganů a dalších zážitků až k různým wellness zařízením, které jim umožní trávit zde volný čas. Při dalším jednání zastupitelé odsouhlasili nákladnější variantu modernizace s využitím úvěru.

Listopad: málo strážníků ve městě

Klesající zájem o profesi strážníka městské policie je zřejmý. V minulých letech se na jedno místo přihlásilo několik lidí, z nichž uspěla polovina, dnes je často problém „sehnat" jednoho. Příčinou může být větší nabídka trhu práce v jiných profesích, než byla v letech pracovní krize, a profesní náročnost, za kterou není moc peněz. „Práce u Městské policie Příbram přináší také nadstandardní výhody a benefity jako příspěvek na dovolenou, stravenky, možnost zdarma navštěvovat fitnesscentrum, levnější vstupné do městských sportovních zařízení nebo levnější vstupné do divadla a velmi dobré platové ohodnocení," uvedla k náboru příbramských strážníků mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

Vůdce potopeného přívozu na Slapech obvinila policie

Vyšetřování příčiny potopeného přívozu na Slapech, kdy se na konci letošního července ocitly na hranici života a smrti desítky cestujících, má dohru. Policie obvinila muže, který dovolil, aby na plavidlo nastoupilo téměř jednou tolik lidí, než byla jeho nosnost. Následkem toho mělo dojít ke značnému ponoru přívozu a k zalití přední paluby vodou. Poté měl ještě dotyčný podle policie vydat pokyn, aby se cestující přesunuli na záď lodi a následně došlo k jejímu postupnému zatopení až do dvou třetin výšky střešní konstrukce. Za výše uvedený čin stanovuje trestní zákoník šest měsíců až pět let pobytu za mřížemi. Nikdo z cestujících nebyl zraněn. Loď začala nabírat vodu při cestě od staré části Živohošti k nové, lidi z plavidla pomohli evakuovat dobrovolníci z okolí a záchranáři.

Prosinec: vzrušený start EET

První prosincový den začala v restauracích, ale i v některých dalších provozovnách, povinná elektronická evidence tržeb. Někde vstoupí v platnost zavedení EET až v příštím roce nebo v roce 2018.



Většina hospodských na Příbramsku se s elektronickou evidencí tržeb nějak smířila a své provozovny nezavírají. Najdou se ale i restaurace, kde už v první den platnosti EET bylo zamčeno, protože se někteří rozhodli provoz ukončit. Například hospodu v Bukové na Rožmitálsku provozovatel (obec) zavřel.

Zákaz automatů se zřejmě vrátí do zastupitelstva

V příštím roce má začít platit nový loterijní zákon. Přestože příbramští zastupitelé loni plošný zákaz výherních automatů ve městě zamítli, budou se rozporuplným tématem radní na začátku nového roku zabývat Podle kritiků návrhu by netolerance vůči automatům způsobila značný propad městských příjmů zhruba o 25 milionů korun a obávali se vzniku nelegálních heren.

Koledy s Deníkem

Na tři stovky lidí z Příbramska se 14. prosince sešlo na návsích, u kapliček, kostelů či obecních úřadů, aby si společně zazpívali šestici těch nejznámějších českých koled v rámci dalšího ročníku akce Česko zpívá koledy.