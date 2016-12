Ohlédnutí za uplynulým rokem: část I

Příbramsko - Další rok uplynul jako voda. Pojďme se společně na to zásadnější podívat.

Ilustrační foto.Foto: Archiv VLP

Leden: vznikla nová CHKO Brdy

Lidem se 1. ledna otevřely střední Brdy. Z dosavadního vojenského újezdu se stala chráněná krajinná oblast, pod kterou spadají i jižní Brdy. Návštěvníci se vedle již existujících značených tras pro pěší a cyklostezek dočkají dalších značených tras v letošním roce.



Značit se začaly trasy v lokalitách, kde skončila pyrotechnická očista. Pěším a cykloturistům se na začátku roku zatím otevřelo 20 až 30 procent území bývalého armádního prostoru. Veškeré plochy, kde už nebude působit armáda, budou pro veřejnost otevřené, až skončí povrchový pyrotechnický průzkum. Nepřístupné bude trvale posádkové cvičiště v trojúhelníku Jince – Zaječov – Obecnice na ploše kolem 50 kilometrů čtverečních. Rozloha celé CHKO je 345 kilometrů čtverečních, z toho 260 kilometrů zabíral zrušený vojenský újezd.



Péči o přírodu v Brdech od 1. ledna zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, konkrétně její středočeské pracoviště. Brdy jsou mezi lidmi oblíbeným pohořím už dávno a to jak ty jižní, kde dominuje vrchol Třemšína, tak i ty střední a severní část.

Únor: Dobříš přitvrdila na rychlé řidiče

Dobříš spustila úsekové měření rychlosti. Rychlost se tak řidičům přestala vyplácet v několika lokalitách, zprvu v Pražské ulici.



Povolenou rychlost 50 kilometrů v hodině tam podle průzkumu pořízeného radnicí nedodržuje více než polovina řidičů. Původně chtěla radnice měřit rychlost a pokutovat neukázněné motoristy už o několik měsíců dříve, ale byly problémy s instalací měřícího zařízení. Rychlost se měří v části ulice od autobusové zastávky u závodu na výrobu stavebních strojů Bobcat po křížení s ulicí Nad Prachandou, kudy projede v obou směrech kolem 5000 aut.



Někteří řidiči tady jezdí rychleji než 90 kilometrů v hodině. První týden měření ukázal zajímavá čísla, která jen opodstatňují opatření, ke kterému se radnice rozhodla. Jedná se o úsek mezi přechodem pro chodce u Bobcatu a č. p. 1362 v ulici Pražská. Úsek je označen bílými čarami na komunikaci a informačními dopravními značkami.



„Během jednoho týdne systém na měřeném úseku zaznamenal 552 přestupků. Jeden z řidičů jel do centra dokonce rychlostí 139 km v hodině," vyčíslil starosta Dobříše Stanislav Vacek. Přestupky změřené rychloměrem jsou automaticky importovány do systému, kde strážníci městské policie provádějí identifikaci vozidla a v centrálním registru vozidel zjistí majitele automobilu. Následně se přestupek automaticky předává do přestupkového systému na Odbor správních agend Městského úřadu v Dobříši.



Nejnižší pokuta ve správním řízení za překročenou rychlost je 500 korun (do 63 km/h.) Do 70 km je to 1000 korun a poté sankce úměrně překročení stoupají o stokorunu až do 2000 korun za průjezd „devadesátkou". Tady už hrozí nejen pokuta od 5 do 10 tisíc korun, ale i zákaz řízení na půl roku. Zákonná lhůta pro zahájení správního řízení jsou dva roky, i déle.

Březen: „bombový" anonym dopaden

Policistům se 2. března podařilo dopadnout pachatele, který vyhrožoval poslední únorový den umístěním bomby v herně na náměstí TGM v Příbrami. Policie okolí uzavřela a evakuovala asi padesát lidí z budovy a sousedních objektů. Policejní pes následně prověřil objekt s negativním výsledkem.



Policisté s městskými strážníky začali okamžitě pátrat po pachateli anonymního telefonátu. „Již v odpoledních hodinách se kriminalistům podařilo zadržet pachatelku. Jedná se o jednatřicetiletou ženu, která se nakonec přiznala," informovala policejní mluvčí Monika Schindlová.



Žena má podle kriminalistů na svědomí i jiné oznámení o nástražném výbušném systému.



Začátkem letošního roku 5. ledna nahlásila uložení bomby v obchodním domě Kaufland v Příbrami. Za opakované šíření poplašné zprávy hrozilo ženě až pět let vězení.