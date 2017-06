Opravený Nový rybník se napouští

Příbram - Tropické teploty už udeřily a lidé se začali zajímat o to, kde se zchladit. Koupaliště ale v mnoha případech nejsou na sezonu takhle brzy připravená.

Venkovní bazén v Příbrami je ještě uzavřený a právě se začal napouštět. „Veřejnosti se otevře asi v půlce června, podle počasí," uvedla Pavlína Svobodová, mluvčí radnice. Ke koupání to ještě není ani v Novém rybníku, kde se dokončuje rozsáhlá revitalizace. Rybník se několik dní napouští a každý den nateče asi 12 centimetrů vody. Podle radních by mohla voda natéct do plného stavu k 10. červnu, kdy se v areálu uskuteční Den sportu a spousta disciplín se má odehrát na vodní hladině.

Rybník byl odbahněn a vodu drží opravená hráz a opěrné zdi kolem. Ostrůvek je zpevněn a uprostřed stojí nový bílý altánek. „Původní myšlenka byla taková, že se na tomto místě budou pořádat svatby. V Příbrami totiž takové místo, kde by kolem byla jenom voda, zeleň a krásné vrby, není. Zda toto místo budou svatebčané vyhledávat, ukáže až čas," uvedla Pavlína Svobodová. Na ostrůvek nyní vede takzvaná dobrodružná stezka.



U vstupu do rybníka je pláž s bílým pískem. Nedaleko od ní je dlažba pro budoucí rákosové slunečníky. O kousek dál stojí konstrukce pro nová mola. Z každého mola bude přístup do vody a budou nově osvětlena. Pro děti vznikne nové vodní dětské hřiště na místě bývalých prolézaček. „Budou tam prvky na pumpování vody, na šlapání vody, děti se budou koupat a sprchovat. Vodu k těmto svým aktivitám si budou čerpat z nového vrtu, který zde také vznikl," řekla Pavlína Svobodová.



Velká skluzavka také projde opravou. Na její vrchol povede přívod vody, který ji bude kropit. Betonové čtverce pod ní budou skryty. Stejně jako vodní vrt, tak i nová kanalizace poslouží budoucí zrekonstruované restauraci. V místech, kde se kopalo, je vyseta nová tráva. První etapu rekonstrukce provádí město ze svých peněz. Na pracích se kromě odboru investic podílejí i Technické služby města, vězni z Bytízu a klienti Úřadu práce a najatí dělníci.

MICHAELA SYNKOVÁ