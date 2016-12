Opuštění vězení: odsouzeným pomáhají kurzy

Příbram – Opuštění vězení s sebou přináší nejen radost ze znovunabyté svobody, ale i obavy. Třeba z toho, jak „venku" obstát při hledání zaměstnání a jak se ve společnosti adaptovat.

Ilustrační foto. Foto: ČTK/Radek Petrášek

K tomu, aby vězni byli na své propuštění co nejlépe připraveni, má přispět i jejich dostatečné vzdělání. Příbramští vězni se proto budou moci rekvalifikovat v nové výrobně vzdělávací hale.



To Příbramskému deníku sdělila mluvčí bytízské věznice Zdenka Ehrenbergerová s tím, že stavba haly hrazené z Norských fondů byla zahájena koncem prosince. Do budovy umožňující jednoduché montážní operace budou vestavěny také učebny pro zajištění rekvalifikačních kurzů, vzdělávání a výchovně zájmových aktivity odsouzených.



„Vězeňská služba si od výstavby nových prostor v rámci věznice slibuje zvýšení efektivity a přípravy odsouzených na jejich propuštění a snížení rizika opakování trestné činnosti a dalšího návratu do vězeňských zařízení," dodala Zdenka Ehrenbergerová.



Výuka v bytízské věznici byla zahájena už začátkem tohoto roku a vězni již absolvovali dva běhy kurzu zaměřeného na práci s počítačem. Rekvalifikační kurzy navštěvovali odsouzení ve stávajících učebnách věznice, kde byla vyučována jak teoretická, tak praktická část.



Závěrečné přezkoušení v počítačovém kurzu letos úspěšně vykonalo 56 odsouzených.



„V následujícím období budou moci vězni navštěvovat kurz Kuchařské práce a Jednoduchá obsluha restauračního typu," uzavřela mluvčí věznice.