Orlickou elektrárnu čeká v příštích letech generální oprava

Příbramsko - V druhém čtvrtletí letošního roku zažil příbramský region několik událostí, které stojí za to si připomenout. Například to, že v dubnu se po letech tísnění začala přesouvat Farní charita Příbram do větších prostor, v květnu odstartovalo vyznačování hranic CHKO Brdy a v červnu jeden šťastný otec pomohl na svět své dcerce na cestě ze Štětkovic do příbramské porodnice.