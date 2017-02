Parkovacích míst přibývá a stále je to málo

Příbram – Parkování v Příbrami je stejně jako v řadě měst věčné téma. I když postupně parkovacích míst přibývá, jako je například třicet nových u hřbitova Na Hvězdičce nebo u příbramské nemocnice, největší problém najít místo je ráno v blízkosti školek nebo navečer na sídlištích.

V těchto místech lidé parkují i tam, kde se nesmí. Pohár trpělivosti například roky přetéká příbramským hasičům při zásazích nebo zkušebních jízdách na sídlišti Drkolnov, kteří některými místy nemají šanci projet.

Vyřešit situaci by měla dvě plánovaná záchytná parkoviště u březohorského hřbitova, která by měla neprůjezdné vnitrobloky uvolnit zhruba 50 místy. V jaké je to fázi, jsme se zeptali vedení radnice.

„Máme kvůli tomu další schůzku o tom, jak tam nastavit režim, když se letos zrealizují ta dvě parkoviště. Zatím nemáme nic konkrétního," řekl místostarosta Václav Švenda.

Podle starosty Jindřicha Vařeky bude zajímavé pozorovat, jak lidem bude vyhovovat parkování dvě stě metrů od domu.

„Klíčovým problémem na Drkolnově je průjezd hasičů. Až ta dvě parkoviště vzniknou, bude tam muset častěji zasahovat městská policie a auta bránící průjezdu pokutovat. Na režimu se domluvíme při schůzce s hasičským záchranným sborem, oddělením silnic," doplnil místostarosta Švenda.