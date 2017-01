Pátek třináctého je tu, jste pověrčiví?

Region – Dnes jsme se probudili do pátku třináctého. Letos nás to čeká ještě jednou – v říjnu. Co na toto datum říkáte? Jste pověrčiví? Ptali jsme se lidí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Lenka Klimentová

„Co je na třináctce špatného? Když je volný víkend před námi, může mít pátek jakékoli číslo," smál se Tomáš Brzobohatý, který podle svých slov ani jiné pověry nebere vážně. Podobně se na věc dívá i Lenka Mrázková. „Že je v pátek zrovna 13., si většinou uvědomím jen proto, že o tom ostatní mluví," řekla oslovená respondentka.



Nepověrčivý je také historik Roman Šulc. „Jednou mi přeběhla přes cestu černá kočka a hned ten samý den odpoledne mi volali, že jsem vyhrál úvěr. Že se můj úvěr maže. A skutečně se tak stalo. Od té doby mám všechno obráceně. Čeho se jiní obávají, že to přináší smůlu, tomu přikládám přesně opačný význam," popsal s úsměvem.



Milan Hutka se zase na věc dívá velmi prakticky. „Jediný špatný pátek 13. je, když musím jít večer do práce," řekl a dodal, že je to den jako každý jiný.



Monika Procházková vnímá pátek 13. jako šťastný den. „Všeobecně je pro mě šťastné číslo 13, protože jsem se narodila třináctého," vysvětlila. „Že to vyjde zrovna na pátek? S tím žádný velký problém nemám," dodala.



Zato zakladatel a vedoucí skupiny historického šermu Páni z Kolína Miroslav Horáček má o pátku 13. povědomost zcela jinou. Pověrčivý je hodně. „Na pátek 13. si dávám pozor a raději vždy všechno připravím pečlivěji a s větším předstihem," říká. S velkými akcemi se smolným termínům vyhýbá. „Třeba tradiční rekonstrukci historické bitvy na jízdárně bych v pátek 13. rozhodně nepořádal," dodal. Naštěstí je už mnoho let tradičním termínem bitev sobota.

Autor: Jana Martinková