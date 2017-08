Pivovar v podhradí nabídne hudební show, exkurze i nový nápoj

Vysoký Chlumec /ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ – Rok se s rokem sešel a pivovar na Příbramsku opět otevře veřejnosti bránu. Den pivovaru Vysoký Chlumec je především oslavou pěnivého moku a umu českých sládků, kteří tu vyrábí pivo od roku 1466. Sobota 9. září ale nabídne také pořádnou porci muziky a návštěvníci budou mít příležitost při komentovaných prohlídkách nahlédnout do prostor pivovaru. Na bližší informace jsme se zeptali výrobního ředitele pivovaru Víta Zrůbka.

Kdy program začne a které kapely na slavnosti vystoupí?

Program začíná v 15 hodin. Brány pivovaru se otevřou ve 14 hodin. Postupně na pódiu vystoupí skupiny Strahov, Prague Conspiracy, Imodium, gradovat bude program vystoupením kapel Horkýže Slíže a Škwor. Celou akci zakončí skupina Queen revival.“



Jaké vystoupení považujete za největší lákadlo pro návštěvníky?

Největším lákadlem budou skupiny Horkýže Slíže a Škwor. Velice si vážím toho, že na Den Pivovaru přijaly naše pozvání.



Jak budete organizovat komentované prohlídky pivovaru?

Návštěvníci budou mít možnost jako každý rok shlédnout výrobní prostory Pivovaru Vysoký Chlumec, a to od 14.30 do 18 hodin. Patnáct intervalů tak umožní exkurze 300 lidem.



Zajišťuje pivovar pro návštěvníky mimořádné autobusové spoje ze Sedlčan a zpět zdarma? Kdy vyjíždí ze Sedlčan první a kdy zpět vypravujete poslední autobus?

Ano, i letos nabízíme zdarma pro návštěvníky mimořádnou autobusovou dopravu Sedlčany-Vysoký Chlumec a zpět. První autobus vyjede ve ze Sedlčan ve 13.30 hodin a bude jezdit v pravidelných hodinových intervalech až do 0.30 hodin. Z Vysokého Chlumce vyjede první autobus ve 14 hodin a bude jezdit v pravidelných hodinových intervalech až do jedné hodiny po půlnoci. Věříme, že stejně jako minulý rok návštěvníci tohoto spoje využijí a uleví tak dopravě na Vysokém Chlumci.



Postavíte na pivovarském dvoře lavice a stoly nebo se vám vloni osvědčila novinka, že to bude bez nich?

Dvůr bude opět bez stolů a lavic. Možnost ke sezení bude ve dvou odpočinkových zónách pivovaru. Kdo byl na akci minulý rok, jistě dá za pravdu, že pivní sety by při hudebních show těchto kapel pouze překážely.



Kdo letos slavnosti zahájí? Budete to vy společně se starostou městyse Vysoký Chlumec Františkem Chlastákem?

Slavnosti uvedu já spolu s obchodním ředitelem Silvestrem Schwarzem.



Uvaříte na slavnost speciální značku piva?

Speciální značku piva jsme letos nepřipravili. Účastníci ale mohou ochutnat 10 druhů piv, včetně svrchně kvašených speciálů. Letos však společnost Pivovary Lobkowicz vyrobila nový jablečný Cider Black Hill a návštěvníci Dne Pivovaru budou mít příležitost tento cider ochutnat. Cider se vyrábí z kvašeného jablečného moštu. Je mírně perlivý a s obsahem 4,5 % alkoholu se řadí mezi takzvané polosuché cidery. Oslovit s ním chce pivovar zejména ženy i muže ve věku 25-45 let, kteří tráví hodně volného času s přáteli a rádi experimentují.



Jak si pochvalujete letošní léto?

V konzumaci piva je podobné tomu loňskému. Prodej vždy stoupá od dubna a vrchol přichází v červenci.

Marite Břeňová