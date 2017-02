Plesové šaty: cena za vypůjčení začíná na osmi stovkách

Region - Plesová sezóna je v plném proudu a napříč celým regionem se konají nejen ty maturitní, tradičními pořadateli jsou města. Půjčovny společenských šatů proto nyní mají napilno. V nádherných róbách chtějí zazářit dámy, pro oblek či smoking přichází i pánové.

Návrhářka Kateřina Štěpánková. Foto: Foto: Deník/Kateřina Chourová

Ačkoliv většina zájemců si šaty zamlouvá poměrně dlouho dopředu, řešení se najde i když přijdou na poslední chvíli.

Výběr šatů je v salónech široký, vybrat vhodnou róbu proto není nejlehčí úkol. Často totiž ženy touží po modelu, který ale není k jejich postavě zrovna lichotivý.

„Velmi žádaný je antický střih. Pro tento druh šatů musí mít žena i typickou antickou figuru. Tedy vysokou, štíhlou, sportovní až chlapeckou. Ženě s výraznějším poprsím a boky takový model bohužel lichotit nebude," upozornila majitelka příbramského salonu a návrhářka Kateřina Štěpánková.

Ačkoliv na fotografiích vypadají dámy v těchto šatech jako bohyně, i velmi štíhlým modelkám dopomáhá k této iluzi řada triků. „Na reklamních fotografiích si můžete všimnout, že poměr trupu a nohou není takový jako u běžného člověka. Je to dáno tím, že i ty velmi vysoké a velmi štíhlé modelky ještě stojí na schůdku," dodala návrhářka. Trendem letošní sezony je prý krajka a jednoduchost.

Cena za vypůjčení se v příbramských salonech pohybuje od osmi set až tří tisíc. Pokud se dámy rozhodnou šaty koupit, cena se se vyšplhá nejméně na patnáct stovek.

Příprava na maturitní ples? Vyjde i na 11 tisíc

Nemalé výdaje za přípravy na maturitní ples má za sebou i příbramská studentka Patricia Simová. Nejdříve hledala šaty na internetu, později někoho, kdo by jí šaty ušil podle jejích představ, ale nakonec v centru Příbrami v Pražské ulici zašla do salónu, kde se s majitelkou dohodly na objednávce šatů z katalogu.

„Není to komplikované. Stačí se domluvit na termínu zkoušky šatů, podepsání smlouvy a zaplacení zálohy 500 korun, celkem to vyšlo na 1800 korun plus ještě vratná záloha 1000 korun, kterou mi po odevzdání nepoškozených šatů majitelka vrátila. Měla jsem o ně na plese strach, aby mi je někdo nezničil nebo abych je nepolila červeným vínem," říká studentka, kterou přípravy na maturitní ples s účesem a líčením stály okolo 11 tisíc korun.

Beroun

Velký výběr společenských obleků je v Hořovicích, lidé se v tomto městě mohou vydat do několika půjčoven. Cena za pánské obleky se zde pohybuje přibližně od 800 do 1500 korun. Za velké večerní dámy nebo jejich doprovod zaplatí od jednoho do tří tisíc korun. V nabídce jsou například i kalhotové kostýmy, obuv, nebo doplňky. Ženy a dívky si tak v půjčovnách mohou vybrat i šperky.

Rakovník

Podobné ceny nabízí i rakovnické půjčovny, za dlouhé šaty zaplatí ženy patnáct stovek až dva tisíce.

Kladno

Z několika půjčoven mají na výběr i Kladenští. Nejlevnější šaty mohou dámy pořídit za sedm stovek, pánové si za oblek o stovku připlatí.

