Počet nevyléčitelně nemocných lidí stoupá

Příbram – Čtyřiapadesátiletého muže z Příbrami policisté obvinili z nebezpečného vyhrožování. Příbramák úmyslně vyhledával svou bývalou přítelkyni v jejím bydlišti v jakoukoli denní či noční hodinu. Vyhrožoval jí zabitím, vypálením domu nebo poškozením auta. Ženu také obtěžoval telefonem, kdy volal z různých telefonních čísel. V pěti případech jí dokonce kámen do okna. Jeho hrozby a agresivita se neustále stupňovaly a tak zasáhla policie. Za to může jít agresor až na rok do vězení, protože již v minulosti byl za to souzen.