Podmínky jsou pro řadu malých kin likvidační

Rožmitál - Rožmitál pod Třemšínem má kino, které od září roku 2013 promítá ve standardu E-cinema.

„Protože se tehdy přestaly distribuovat filmové kopie na pětatřicetimilimetrovém pásu, přešli jsme na takzvané E-cinema a můžeme promítat filmy z DVD nebo Blu-ray. Šlo o investici kolem 300 tisíc korun. Plnohodnotná digitalizace ve standardu DCI by tehdy vyšla na zhruba 2,4 milionu, a na to se nenašly v městském rozpočtu peníze," řekl vedoucí rožmitálského kulturního klubu František Žán.

Kino podle něj moc výdělečné není. „Někdy jsme rádi, že vůbec vyděláme na zaplacení půjčovného za film." Půjčení filmu od distributora stojí kolem dvou tisíc korun.

Současné podmínky jsou pro řadu malých kin naprosto likvidační a ti, kteří nemají plnohodnotně digitalizované kino, jsou ve značné nevýhodě.

„Mám teď poměrně čerstvé srovnání obou variant. Měli jsme na tři měsíce zapůjčenou technologii na promítání ve standardu DCI. Když objednáme DVD nebo Blu-ray, jak je u nás běžné, tak nám distributor uvolní film třeba tři měsíce po premiéře, většinou i déle. Zřejmě proto, že z těchto nosičů je film možné zkopírovat. A přesto, že film dostaneme k promítání tak pozdě, zaplatíme za něj fixní půjčovné, tedy zhruba ty dva tisíce, o kterých jsem mluvil. V případě standardu DCI jsme měli film k dispozici hned po premiéře a hradili jsme distributorovi 50 procent z půjčovného, což je pro tak malé kino mnohem výhodnější. Při půjčování DVD ale na tuto variantu distributoři přistoupit nechtějí. Na druhou stranu je pravda, že cenu vstupného nám při promítání ve standardu DCI určoval distributor a pohybovala se kolem 110 korun. My normálně držíme ceny vstupného kolem 70 nebo 80 korun," uvedl František Žán.

Jakmile se kino jednou ve městě zruší, těžko ho někdy ještě někdo otevře. „Byla by to velká škoda. Ale malá města prostě často nemají na to, aby pořídila digitál a případně kino vybavila sedačkami, na které jsou lidé zvyklí z multikin," doplnil František Žán.

I v případě, že by se v Rožmitále jednou kino zrušilo, bude sál nadále využitý. „Naše společenské centrum je multifunkční. Sál, kde se promítá, je možné díky posuvnému hledišti a promítacímu plátnu upravit tak, že se v něm konají divadelní představení, koncerty, plesy, taneční kurzy a další akce."