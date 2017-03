Pohřeb kardinála Vlka: rozloučit se přišly stovky lidí, nechyběli členové vlády

Stovky lidí se přišli do chrámu sv. Víta na Pražském hradě rozloučit s kardinálem Miloslavem Vlkem. Samotná zádušní mše má být zahájena v 11:00 po průvodu církevních hodnostářů z Arcibiskupského paláce do chrámu. Mši bude sloužit pražský arcibiskup Dominik Duka. Vlk zemřel po těžké nemoci minulou sobotu ve věku 84 let.

Fotogalerie 14 fotografií Pohřeb kardinála Miloslava Vlka v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Zádušní mši sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka.Foto: ČTK/Vít Šimánek

Podle informací byly v katedrále již v 10:15 zcela zplněné všechny lavice, další desítky lidí stály a další lidé stále přicházeli. Před chrámem se ale netvořila prakticky žádná fronta. Čtěte také: Do chrámu sv. Víta přišli lidé uctít zesnulého kardinála Vlka Na obřad přišli také někteří členové vlády, zejména z řad lidovců. Pohřbu se účastní ministr kultury Daniel Herman, ministr zemědělství Marian Jurečka a šéf strany Pavel Bělobrádek. Na místě je i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Duka připomněl Vlkovy zásluhy Zádušní mši, poté, co do katedrály dorazil liturgický průvod několika desítek duchovních z Arcibiskupského paláce, zahájil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Ten také průvod uzavíral, neboť nejvýše postavené osobnosti v církvi šly v jeho závěru. Průvodu přihlíželi turisté, pro něž je dnes katedrála uzavřena. Duka připomněl Vlkovu snahu o obnovu významu církve po převratu v listopadu 1989, to, že budoval úřad Arcibiskupství pražského, pomáhal při budování církevního školství a položil základy arcidiecézní charity. "Loučíme se s pražským arcibiskupem, nástupcem kardinála Tomáška, kterému připadl úkol vystavět budovu církve ve svobodném, suverénním a demokratickém státě," řekl Duka. Připomněl, že Vlk patřil ke generaci, která poznala "jak hnědou, tak rudou diktaturu", a to ho někdy vedlo k určité uzavřenosti. "A k ne zcela plnému pochopení, že demokracie je diskuse a tolerance vyžaduje mnohdy i kompromis tehdy, když absolutní a ideální řešení s přihlédnutím k druhým nejsou dosažitelná," řekl kardinál Duka. V katedrále zazněl i úryvek z poslední vůle kardinála Vlka. "Do božích rukou a pod ochranný plášť Panny Marie poroučím celý svůj život, všechny své práce, vše, co jsem konal. Kam bude uloženo mé tělo, ponechávám na rozhodnutí jiným. Se všemi se loučím a těším se na shledanou," uvedl v ní. Velkoplošné obrazovky Na Pražském hradě jsou k dispozici i dvě velkoplošné obrazovky. Jedna je na třetím nádvoří, druhá na Hradčanském náměstí. Obrazovky jsou i přímo v katedrále. V minulých dvou dnech se s emeritním pražským arcibiskupem a českým primasem přišly rozloučit tisíce lidí. Lidé, kteří se chtěli dnešního pohřbu zúčastnit, mohli použít zvláštní vstupy od Prašného mostu a z Hradčanského náměstí. Na nich ale všichni musejí projít bezpečnostní kontrolou. Ostatky kardinála budou po pohřbu uloženy v arcibiskupské kapli katedrály. Arcibiskupská kaple je jedinou kaplí nové části svatovítské katedrály s ostatky pražských arcibiskupů minulého století. Jsou v ní uloženy například ostatky kardinálů Františka Tomáška (1899-1992) a Karla Kašpara (1870-1941). Dorazila i delegace z Thajska Nepřehlédněte: Antonín Randa o kardinálu Vlkovi: Těšil se na setkání s Hospodinem Kázání před uložením do hrobu pronese emeritní plzeňský biskup František Radkovský, který připomene Vlkovo působení za socialismu, během něhož nesměl kázat a živil se například jako umývač oken nebo archivář. Obřady posledního rozloučení povede olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Kromě zástupců dalších českých a moravských diecézí přijeli uctít kardinála Vlka také kardinálové z několika okolních evropských zemí, ale i z Thajska. Tamní arcibiskup kardinál Francis Xavier Kriengsak Kovitvanit je představitel hnutí fokoláre, k němuž se Vlk hlásil. Na počest zesnulého se před zahájením mše rozezněly zvony v katedrále. Mimořádné vyzvánění zahájil v 10:00 zvon Josef v roli umíráčku. Poté po 19 minut zvonil zvon Jan Křtitel na připomínku 19 let kardinálova působení v úřadu arcibiskupa. Poté se rozezněly i další zvony, umlkly ale se začátkem mše. Před uložením rakve do arcibiskupské hrobky v katedrále se ozve majestátní zvuk zvonu Zikmund, jednoho z nejstarších zvonů katedrály. Na začátku 90. let byl Vlk jmenován biskupem v Českých Budějovicích, poté se na jaře 1991 stal hlavou českých katolíků. Od října 1994 byl kardinálem. Úřadu pražského arcibiskupa se ujal 1. června 1991, jeho rezignaci přijal papež v únoru 2010.



Usiloval o přiblížení katolické církve veřejnosti a po odchodu z čela české katolické církve se často kriticky vyjadřoval i k politické situaci a politikům. Historikové oceňují také jeho přínos k česko-německému dialogu a usmíření obou národů. Podle zástupců armády měl také velký podíl na obnovení duchovní služby v armádě.



V posledních měsících Vlk trpěl rakovinou plic, kterou u něj lékaři diagnostikovali po kardinálově částečném kolapsu na Štědrý den loňského roku. Lítost nad úmrtím kardinála Vlka vyjádřila řada českých politiků a osobností veřejného života. Papež František poslal pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi v souvislosti s Vlkovým úmrtím soustrastný telegram. Nepřehlédněte: Sobotka o Vlkovi: Nebál se chovat podle svého svědomí. Co řekli další politici?

Autor: ČTK