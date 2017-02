Policie se zaměřila na viditelnost účastníků silničního provozu

Příbram - Již rok platí nová povinnost pro chodce, a to mít na sobě reflexní prvky. Mají je mít osoby, které se pohybují za snížené viditelnosti mimo obec podél okraje vozovky, kde není veřejné osvětlení.

Na Příbramsku se uskutečnila policejní akce zaměřená na viditelnost osádky vozidla.Foto: Policie ČR

"Reflexní prvek by měl být umístěn tak, aby byl dobře viditelný zepředu i zezadu pro ostatní účastníky silničního provozu. Chodci sami by však měli mít zodpovědný přístup při pohybu po komunikacích, spolu s cyklisty jsou ti nejzranitelnější. Příčinou mnoha tragických nehod je právě nedostatečná viditelnost. Používáním reflexních oděvních součástek a doplňků se zvyšuje světelný kontrast vůči pozadí a prodlužuje vzdálenost, na jakou jsou vidět," připomněla policejní mluvčí Monika Schindlová.

Také čtěte: Krytý bazén je v Sedlčanech stále hudbou budoucnosti

V pondělí se uskutečnila na Příbramsku dopravní akce zaměřená na viditelnost, tentokrát ale osádky vozidla. Policisté kontrolovali především technický stav automobilu a povinnou výbavu, do které patří výstražný trojúhelník, reflexní vesta, náhradní elektrické pojistky, náhradní žárovky, zvedák, klíč na matice kol, náhradní kolo nebo sada na opravu pneumatik a autolékárnička odpovídající zákonným normám.

Nepřehlédněte: V Brdech budou v příští sezoně běžecké tratě

"Cílem akce bylo také informování řidičů o povinnosti používat reflexní vestu. Při řešení technické závady nebo při dopravní nehodě by si jim měl motorista před vystoupením na sebe obléknout, proti by ji měl mít po ruce a ne v zavazadlovém prostoru. Na sobě by ji však měli mít i ostatní spolujezdci. Kontrolovaným šoférům hlídky předávaly reflexní vestu, která byla určena právě spolucestujícím," uvedla k policejní akci Monika Schindlová.