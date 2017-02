Pololetní vysvědčení dostali i odsouzení

Region - Tento týden nedostali vysvědčení pouze žáci základních a středních škol. Obdrželi ho za přítomnosti hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) také odsouzení ve věznici Vinařice na Kladensku, kteří navštěvují zdejší střední odborné učiliště.

Soukromá škola vytvořila ve spolupráci s vedením věznice projekt, jenž pomáhá odsouzeným k návratu do civilního života. Při jeho zahájení před deseti lety navštěvovalo učiliště kolem 100 vězňů, dnes je jich už přibližně 300. Dosud zde získalo výuční list celkem 1184 odsouzených. Ve vinařické věznici se mohou vyučit kuchaři, malíři, zedníky nebo zahradníky.



„Je velmi důležité, aby se vzdělávali a připravili se tím na život. Smekám ale i před všemi zaměstnanci věznice, kteří se pohybují hluboko pod republikovým platovým průměrem. Přitom odvádějí obrovský kus náročné práce, kterou je málokdo schopen zvládnout," uvedla hejtmanka. Zároveň ocenila píli všech učňů: „Je chvályhodné, že čas strávený v nápravném zařízení věnují studiu a možnostem posunout se dál. I díky tomu je vidět, že se chtějí po skončení trestu zařadit do normální společnosti."



Nebyla to její první návštěva nápravného zařízení. V minulosti už si prohlédla ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou. „Ještě v letošním roce a na začátku příštího chci objet všechny věznice na území Středočeského kraje," prohlásila Jaroslava Pokorná Jermanová.



PŘÍBRAMSKO

Rovněž v bytízské věznici na Příbramsku se mohou vězni rekvalifikovat, a to v nových prostorách. Uvedla to mluvčí nápravného zařízení Zdenka Ehrenbergerová. „Vězeňská služba si od toho slibuje zvýšení efektivity a přípravy odsouzených na jejich propuštění a snížení rizika opakování trestné činnosti a dalšího návratu za mříže," sdělila mluvčí.



Výuka v bytízské věznici byla zahájena začátkem loňského roku. Vězni absolvovali dva kurzy zaměřené na práci s počítačem, kdy byla vyučována teoretická i praktická část. Závěrečné zkoušky jich zatím úspěšně vykonalo více než padesát.



RAKOVNICKO

Věznice Oráčov na Rakovnicku řeší vzdělávání odsouzených dvěma způsoby. Její mluvčí Kateřina Hůlová uvedla: „Spolupracujeme se školskými vzdělávacími středisky v jiných věznicích. Odsouzeným, kteří k tomu mají předpoklady, vzdělávaní umožňujeme. Druhý způsob je, že pro odsouzené u nás připravujeme různé vzdělávací aktivity. Ty by pro ně měly být přínosné ve výkonu trestu i po jejich propuštěnína svobodu. Naší nejznámější rekvalifikací je práce s vysokozdvižným vozíkem."



BEROUNSKO

Na Berounsku věznice není, tudíž se zde nekonají ani žádné vzdělávací programy pro odsouzené