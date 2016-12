Pošťáci hrozí stávkou, zatím se k ní žádná na Příbramsku nepřihlásila

Příbram /ANKETA/ - Pošťáci, respektive jejich menšinové odbory, hrozí před Vánoci stávkou za větší platy. Tři menší odborové organizace České pošty požadují zvýšení mezd o 2500 korun.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Zatím se žádná provozovna na Příbramsku ke stávce nepřihlásila a vedení České pošty doufá, že to tak zůstane. Jak se pro Příbramský deník vyjádřil poštovní mluvčí Vitík, stávka je nezákonná.



„Vzhledem k tomu, že stávkový výbor dosud nepředložil České poště seznamy stávkujících, ani seznamy pracovišť, na kterých by stávka měla probíhat, považujeme tuto akci za nezákonnou. Věřím, že stávka neproběhne, že se slušní zaměstnanci k této akci menšinových odborů nepřipojí a klienti České pošty žádné komplikace nepocítí. Pokud by stávka proběhla, veškeré následky ponesou právě menšinové odbory," uvedl Vitík.



Na služby České pošty lidé pohlížejí ze dvou úhlů. Někteří si stěžují na roky pověstné dlouhé čekání u okénka, nesmyslnost vyvolávacího systému ve větších pobočkách a nabízení pojištění a losů, což nemá s poštou nic společného. Jiní zas obdivují těžkou práci doručovatelů.



„Holky, které i osobně znám, odcházejí do terénu ráno v osm hodin (plus ještě příprava na provozovně) a vrací se v pět odpoledne. Mají toho plné zuby. Přidáno by měly dostat," míní Petra Kmůchová z Hvožďan. To například Jiří Šťástka, starosta Chotilska je přesvědčený, že přidat peníze bychom potřebovali všichni. „Každý musíme fungovat v dešti, mrazu. Vždyť kdo to má dneska lehké?" namítá.



Pošťáci mají devět odborových organizací. S většinou z nich se před třemi týdny vedení dohodlo na navýšení mzdy o 2,6 procenta od dubna příštího roku. V průměru jde o asi 550 korun měsíčně navíc. Podle menších odborářů jsou ale v podniku s průměrnou mzdou 21 400 korun platy podhodnoceny a hluboko pod státním průměrem.

ANKETA: Měli by pošťáci dostat víc peněz?

Jiří Šťástka, starosta Chotilska

"Přidáno bychom si zasloužili všichni (směje se). Ale ano, myslím, že mají dámy v terénu hodně starostí. Zásilky, důchody… a navíc musí v terénu fungovat naprosto bezchybně ať je sníh nebo mráz. Ale to my ostatní taky musíme, takže to máte tak."

Gabriela Dufková, provozní účetní, Příbram

"Určitě. Za ty nesmysly o okénka, které nemají s poštou nic společného. Naběhají se, před Vánoci častěji tahají těžké balíky, ruční doručování není žádný med. Zvlášť na vesnicích to musí být zátěž, těch nachozených kilometrů, za každým plotem pes…"

Jarmil Brynda, učitel, Příbram

"Je to služba lidem, ale myslím, že ano. Tedy spíš doručovatelé v terénu. Je to o přesnosti, rizicích, často nelehkém jednání s lidmi, zodpovědnosti za peníze, nabízení produktů… Už za tohle všechno by si větší ohodnocení zasloužily."