FOTO: Postavy v jesličkách na náměstí TGM vznikly v učňovské dílně

Příbram - Jen stěží si dokážeme představit poslední svátky roku bez jesliček, zvlášť v Příbrami, která se vyznačuje šikovnými betlémáři hluboko do historie.

Na náměstí TGM v Příbrami pod vánočním stromem už několik let technické služby před adventem instalují dřevěné jesličky, v nichž plní svou nezastupitelnou úlohu sochy v životní velikosti z dílny příbramské waldorfské školy. „Jde o projekt plynule navazující na předešlé tři ročníky, v rámci kterých jsem spolupracoval na řezbě šesti soch, tedy dvou králů, pasáčka s flétnou, sousoší s ovcí a jehňátkem, psa a anděla," říká mistr odborného výcviku Jarmil Brynda k projektu, v němž spolupracují Příbramští betlémáři, Technické služby města Příbram a Waldorfská škola Příbram.



Cílem celého dlouhotrvajícího projektu je podle Jarmila Bryndy postupné zhotovení rozšiřující se skupiny daráčků a zvířat, kteří by měli dohromady tvořit pestrou skupinu, připomínající obraz vánočního mystéria.



Letos řezbáři pracovali na třech dalších sochách. První z nich je stojící nebo ležící ovce z kmene lípy. Druhá postava vojáka a pasáčka vyrobených z fošen masivního dřeva. „Při pohledu na tuto historickou informaci si můžeme lehce dopočítat a domyslet, že třeba právě ve svých 35 letech mohl sv. František z Assisi poprvé postavit své jesličky. To by pak znamenalo, že to bylo na rok přesně před 800 lety. Tedy v době první zmínky o Příbrami," připomíná učitel souvislost s letošním výročím města.



Na projektu se podíleli učni oboru umělecký truhlář a řezbář z Waldorfské školy Příbram společně s mistry odborného výcviku. „Za finanční podporu tohoto projektu velmi děkujeme městu Příbram, bez ní by projekt pravděpodobně nepokračoval," dodává k úspěšné práci Jarmil Brynda.