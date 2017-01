Při stavbě kruhové křižovatky bylo mnoho povyku pro nic, říká dobříšský starosta

Dobříš – První a zatím jediný kruhový objezd v Dobříši, v místě křížení ulici Plukovníka B. Petroviče, Partyzána V. Svobody a Jiřího Wolkera, byl ještě před nedávnem předmětem negativních ohlasů kvůli obtížnému průjezdu delších autobusů při testovacích jízdách.

Kruhový objezd v Dobříši.Foto: Markéta Jankovská

„Dnes se řidiči mohou na vlastní kůži přesvědčit, že se křižovatkou dá plynule projíždět včetně autobusů hromadné dopravy," hodnotí současnou dopravní situaci v dříve komplikované křižovatce dobříšský starosta Stanislav Vacek. Podle něho je jediný problém, že si někteří řidiči na novinku ještě nezvykli a některé autobusy podle zkušeností cestujících vjedou do protisměru.

„Tuto informaci jsem dostal od člena rodiny, který se vracel z Prahy. Uvažuji, že zavolám vedení Arrivy Praha, aby svoje řidiče instruovali. Mohlo by dojít k neštěstí. Pokud se to bude opakovat, budeme muset učinit ve spolupráci s městskou policií nějaká dopravní opatření a zvýšit tam dohled," uvažuje starosta, jenž kruhový objezd považuje za standardní, i když její střed není kruhový, ale oválný kvůli tomu, že se v místě setkává víc ulic. „Možná by šlo udělat kruh, ale byl by tak malý, že by objezd nesplnil účel – zklidnění dopravy. To byl první předpoklad. Aby tudy kamiony neprosvištěly, jako předtím," konstatuje starosta Vacek.



Na dotaz, zda by dříve v nepřehledné křižovatce, kde byl problém z některých ulic vyjet na hlavní, nestačilo instalovat semafory, odpovídá:



„Semafory by tu věc dokázaly vyřešit taky, ale nezabránilo by to frontám a kolonám, které se tam tvořily. Jezdím tudy každý den a od kotelny vyjet bezpečně směrem na Větrník prostě nešlo. Kdo jel ulicí Svobody, měl dojem, že má přednost a skoro každý den tu řidiči nedávali přednost. Teď se tam nic takového neděje," dodává starosta Vacek.



Křižovatka, jak je projektována, nutí řidiče snížit rychlost, čehož dříve žádná dopravní značka omezující rychlost na třicítku, nedosáhla.