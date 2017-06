Příbram ani Dobříš zátahy na kuřáky nechystají

Příbram - Je krátce po poledni, první den, kdy platí takzvaný protikuřácký zákon. V malé hospodě U Havlínů v Pražské ulici už po cigaretovém kouři zavání jen nábytek a zdi. Štamgasti posedávají u stolu a jejich oči se upírají na televizi, kde zrovna hraje Kvitová. Zdeněk, muž tak kolem sedmdesátky, by si nejradši jednu zapálil, ale nemůže.

„Můžu jít ven, ale sleduji zápas," reaguje na dotaz, zda mu vadí, že si k pivu nemůže dát oblíbenou cigaretu. „Je to tak napínavý, že bych si hned jednu dal," vytahuje plnou krabičku. Zákaz kouření mu vadí, ale bere to tak, jak to je. Před hospodou přibyly stolky. Dříve venku byly dva, teď jsou tam tři. „Využili jsme celý placený prostor, lidi teď hodně chodí sedět ven," říká obsluhující muž. Nechce mluvit za majitelku, ale myslí si, že štamgasti, kteří jsou tam naučení chodit, pivo pít nepřestanou a na cigaretu si dojdou ven i v mrazech.



Případné postávání hloučků kuřáků před hospodami zatím nikdo netrestá. Alespoň ne v Příbrami nebo Dobříši. Jak se k tomu staví Městská policie Příbram? „Strážníci Městské policie v Příbrami se zúčastnili školením v rámci novelizací Zákona o přestupcích i tzv. „tabákového zákona". Žádné zvláštní opatření v podobě kontrol plánované není. Samozřejmě jsme připraveni reagovat na podněty občanů, které se touto problematikou budou týkat," uvedl zástupce velitelky Luboš Řezáč.



Bude Dobříš přísnější? „O tom, jak budeme řešit porušování protikuřáckého zákona jsme zatím se strážníky nejednali a abych řekl pravdu, ani si to neumím představit. Jsem naprosto proti zákonu, který je špatně postaven," říká starosta Dobříše Stanislav Vacek. Příbramská městská policie své strážníky proškolila, ale ani ta neplánuje zakročit natvrdo. Musí ale reagovat na udání, kterých zřejmě nebude málo.

Jak se totiž ukázalo první květnový den, o udavače nebude nouze. Host z pivnice na Fialce v Příbrami se domníval, že zákon už platí a na hosty se zapálenou cigaretou zavolal policii. Ani tady se ve středu na stolech popelníky neobjeví a zřejmě venku na předzahrádce budou všechna místa obsazená. A co na to majitel Karel Šebík? „Co jsem začal podnikat, pořád mě stát něčím oklešťuje. Sám sice nekouřím ani nejsem pivař, ale rád bych to svým hostům dopřál. Mohli zakázat kouření jen tam, kde se vaří. Nemůžu ve svém podniku ani přivřít oko, abych si nevykoledoval pokutu. Je to hrozný systém," postěžoval si majitel.



Spousta lidí plánuje, že si po letní sezoně raději koupí pivo domů a zapálí si na balkoně, než postávat před hospodou. Zdá se, že tudíž, že starým pivnicím a hospůdkám brzy odzvoní. Málokoho nový zákon odnaučí kouřit. „Neplánuji přestat kouřit ani teď. Je to můj styl života a pokud to půjde, budu se scházet s přáteli v zahrádkách a v zimě si je pozvu domů," namítá Anna Čiperová z Příbrami.



Kamarádi a pravidelní hosté pivnice na Fialce v Příbrami Vladimír a Dan si v úterý ještě přišli popovídat nad pivem a cigaretou dovnitř. „Dokud to půjde, budeme sedět venku na terase a pak s tím seknu. Koupím si pivo domů. Stejně je to nehoráznost. Demokratický stát a hospodský si nemůže sám určit, jestli se tu smí kouřit nebo ne. Je to omezování osobní svobody. Snad jednou přijdou poslanci k rozumu a nebudou omezovat svobodné podnikatele. Kam třeba půjdou dědkové na mariáš?" zlobí se Dan.



Tak tragicky by to ale obsluhující Karel Šebík mladší neviděl. Problém je podle jeho zkušeností u starších hostů, kteří u piva s cigaretou vysedávají roky a teď si nechtějí odvykat. „Lidi do třiceti let s tím problém nemívají v podnicích, kde se nekouří. Prostě si vychutnají pivo bez cigarety. Myslím si, že pro společnost je to krok dopředu. Ve světě to tak mnohde funguje a nikdo s tím nemá problém," říká čtyřiadvacetiletý Karel Šebík. Je přesvědčený, že hostů neubude, spíš naopak, že nezakouřené prostředí přiláká nové tváře.