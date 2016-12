Příbram schválila založení Destinační společnosti Brdy

Příbram - Příbramští zastupitelé v pondělí schválili založení Destinační společnosti Brdy, která bude mít na starosti rozvoj turistiky v nové chráněné krajinné oblasti a jejím okolí. Projednání návrhu provázela ostrá výměna názorů mezi starostou Jindřichem Vařekou (ANO) a opozičním zastupitelem za Šanci pro Příbram Vladimírem Králem, který oznámil, že je ve střetu zájmů. Je totiž ředitelem ekologického centra Orlov, pod nějž spadá již založená konkurenční Destinační agentura Brdy. Podle Vařeky Král vyhlásil příbramskému zastupitelstvu válku.

CHKO Brdy - podzim.Foto: Karel Hutr

"Já to cítím jako takový nůž zezadu do ledvin, nikolivěk jenom střet zájmů. Ostatně připravujete mě potom zbytečně o čas, když si tady dává zastupitelstvo nějaké úkoly a zastupitelé jednají přímo proti mně," prohlásil Vařeka na Královu adresu. Zastupitel podle něj sleduje jen své osobní zájmy.

"Duplicitně chceme dělat ve městě něco, co již existuje. Považuji to za faux pas," namítl Král. Nová společnost na něj působí dojmem diskusního klubu, protože jí prý bude chybět výkonná pravomoc. Nerespektuje také zájmové území, když počítá se členstvím měst, jako jsou Dobříš, Řevnice či Mníšek. Podivil se i partnerství s Vojenskými lesy, protože tento podnik podle Krále nemá důvod usilovat o rozvoj turistiky v Brdech. Žádná z obcí, které se mají k projektu podle vedení Příbrami připojit, navíc svůj úmysl ještě nepotvrdila, podotkl Král. Zastupitelé obce Strašice už 8. prosince dokonce schválili vstup do konkurenční Destinační agentury Brdy, dodal.

Vařeka namítl, že například šestnáctičlenný svazek obcí Podbrdského regionu už přijal usnesení o vstupu do Destinační společnosti Brdy, projednat to ještě musí valná hromada. Připustil, že menší obce se vstupem váhají, protože se obávají přehlasování. To je ale podle Vařeky problém každého takového uskupení. Poukázal na to, že výhodou pro ně bude možnost ovlivňovat věci ve svém okolí, byť ostatní nebudou moci přehlasovat.

Destinační společnosti vznikají po celé zemi a rozvíjejí je obce spolu s podnikateli a organizacemi zabývajícími se cestovním ruchem. Hlavními přínosy jsou vytvoření jednotné koncepce pro celý region, jednodušší přístup k financování rozvoje turistiky, vytvoření značky regionu a spojení subjektů, které mají zájem o spolupráci.