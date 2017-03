Příbram smlouvu s dopravcem neprodlouží

Příbram – Vynechané spoje, nerudní řidiči, zastaralé vozy. Takovou vizitku si v posledních letech vysloužila městská hromadná doprava v Příbrami. Stačí se podívat do rubriky na radničním webu, kde problematika MHD patří mezi nejčastější předměty stížností.

Změní se někdy situace k lepšímu? Možná. Záleží, kdo se dopravy ujme. Smlouva města Příbram s Arrivou od roku 2019 končí a město nemá o další spolupráci zájem. Radní Příbrami pro ekonomiku Václav Dvořák považuje vztah s Arrivou za marginální, čili okrajový, z hlediska čísel neboli peněz nevýhodný. Nemá Příbram v úmyslu se městské dopravy ujmout sama?

Podle starosty Jindřicha Vařeky je to sice téma k diskuzi, ale za sebe by do toho nešel a koaliční partner Václav Dvořák jeho názor podporuje. „Znamenalo by to nakoupit dvacet autobusů, mít šoféry, zkušenosti, umět to, je to v první řadě o penězích," vidí to jako velkou komplikaci pro město radní Dvořák. Příbram kdysi svůj dopravní podnik mívala, ale ten se v roce 2004 nevyhnul privatizaci.

O provozovateli MHD se rozhodne příští rok. „Ještě to nemáme projednané, ale příští rok budeme muset intenzivně připravovat novou smlouvu," dodává Jindřich Vařeka.

Nová smlouva s novým dopravcem snad bude k cestujícím ohleduplnější. Ta současná totiž například neomezuje stáří vozů.

