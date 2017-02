Příbramská rodačka Wendy Stoklasová patří mezi nejnadanější Čechy pod 30 let

Příbram – Ještě jí ani nebylo třicet a už vyniká ve svém oboru. Rodačka z Příbrami, nyní šéfka prestižního londýnského baru, Wendy Stoklasová patří podle magazínu Forbes k třicítce Čechů, kteří mění svět okolo sebe.

Koktejl od Wendy Stoklasové ochutnal i Daniel Craig. Foto: Oblix restaurant

"Hrozně mě to překvapilo, nebo spíš si říkám, že je určitě spousta mladých talentovaných lidí a že 30 není dost," řekla k nominaci Wendy Stoklasová.

To, že se stala barmankou a posléze šéfkou prestižního londýnského baru, ale nebyl vždy její sen. Studovala dokonce žurnalistiku.



Co se stalo, že nakonec míchá koktejly ve vyhlášeném londýnském baru? Jaké koktejly nyní „frčí" a jaký drink od ní ochutnal představil Jamesa Bonda Pierce Brosnan?



To prozradila v rozhovoru (zde), který před časem poskytla Příbramskému deníku.

Mezi další úspěšné Čechy patří podle magazínu například herec a režisér Vojta Kotek, olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek či novinář Filip Horký.