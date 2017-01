Příbram - Příbramskému kinu po rekonstrukci stoupl počet diváků. Zatímco předloni v prosinci ho navštívilo zhruba 4300 lidí, za loňský prosinec se prodalo skoro o dva tisíce vstupenek více. Ve zrekonstruovaném kině se přitom začalo promítat až 11. prosince. Novinářům to řekl Petr Bednář, ředitel příbramského divadla, pod nějž provoz kina spadá.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Bergman

Nárůst má podle Bednáře několik příčin. "Ten první faktor je samozřejmě ten, že to tady nějakou dobu nebylo, druhý, že to je nové. A hraje v tom roli i 3D, i když zrovna v tomhle období mnoho filmů ve 3D a žádné trháky nebyly," uvedl. Diváky podle něj lákají také nízké ceny vstupenek, které se pohybují od 100 do 160 korun.

Zájem byl v prosinci hlavně o pohádku Anděl Páně 2. Dosud měla v kině 15 repríz a v únoru jsou plánována ještě dvě promítání. Práce na rekonstrukci kina, která umožnila promítání filmů ve trojrozměrném formátu, začaly loni v září. Celkově vyšla úprava podlah, výměna sedaček, pořízení nové promítací technologie a odvodnění na více než pět milionů korun.

Otevření počátkem prosince zkomplikovala havárie vody, kvůli níž je dosud omezen pohyb lidí po schodišti a v chodbě u kinosálu. Opravuje se ale za zástěnami a provoz kina není nijak narušen. Podle Bednáře by mělo být vše hotovo do konce ledna.