Příbramský skatepark a Junior změní podobu

Příbram - Příbramský skatepark a okolí Nového rybníku letos změní podobu. Na posledním zasedání vybrala městská rada dodavatele projektové dokumentace na opravu hudebního klubu a Nového rybníku. První část dokumentace vypracuje za 340 tisíc Miroslav Blažej, druhou Petr Sukdolák za 232 tisíc.

Junior klub v Příbrami. Foto: Kateřina Chourová

Výběrové řízení na samotnou rekonstrukci vypíší radní poté, co budou mít připravenou projektovou dokumentaci.



„Vše je nyní naplánované tak, abychom veškeré úpravy v okolí zelené páteře stihli ještě tento rok," potvrdil starosta Jindřich Vařeka. Přetvořit současný areál do modernějšího sportoviště a místa pro odpočinek vyjde město podle prvních odhadů na zhruba dvacet milionů korun.



Lidé poté najdou v okolí Nováku nové zázemí, sprchy, restauraci, staré budovy přijdou zbourat, v okolí přibude in-line dráha, která povede kolem Junioru a Fialáku.



JUNIOR KLUB

Vize nového Junioru je taková, aby jej mohli navštívit po celý den nejen kolemjdoucí, odpočinout si a občerstvit, ale aby zde lidé našli zábavný program po celý týden.



Zásadní nedostatek současného Junior klub je nedostatečná kapacita sociálního zázemí. To se proto rozšíří, přibýt by mělo venkovní pódium a terasa. Ani po přestavbě mladí lidé nepřijdou o noční klub, přibude ale další vyžití. Během celého týdne by se zde mohly konat přednášky, divadelní představení či by jej mohli využívat i muzikanti. Koncept má vyhovovat například i školám. Náklady na opravu se vyšplhají na zhruba pět milionů.



SKATEPARK

Kompletní rekonstrukce se dočká i skatepark, který se má stát místem k pořádáním soutěží na republikové úrovni. Město v této problematice spolupracuje také s bývalým nájemcem a pořadatelem skate soutěží Jaroslavem Frýdlem. Ten před několika dny zveřejnil návrh budoucího skateparku.



„Park bude kompletně jiný a z betonu, který je pro skateparky ideální. Přibudou prakticky veškeré moderní prvky různých velikostí, aby si zajezdili jak začátečníci, tak profíci," řekl Frýdl.