Příbramští radní čelí kritice kvůli aquaparku

Příbram – Příbramské vedení v posledních dnech čelí kritice ohledně aquaparku. Výtky míří zejména na provozně – ekonomickou analýzu budoucího vzhledu sportoviště a způsob zadání zakázky.

Skica od Radka Steinhaizla.Foto: R. Steinhaizl

Na projektovou dokumentaci za 6,5 milionu už radní vypsali výběrové řízení. Jako zadání pro projektanty slouží právě analýza od architekta Radka Steinhaizla. Za ni a konzultace už město zaplatilo více než sto tisíc.



Podle oponentů však více než stostránkový dokument, jež zahrnuje řadu textů, tabulky a výkresy vybarvené pastelkami, příliš důvěryhodný není. Také výběrové řízení není podle nich zadáno nejvhodnějším způsobem a upozorňují, že v projektu nebude věnována pozornost návaznostem.



Vedení města se brání tím, že skici uvádějí možnost rozvoje a ilustrují míru rekonstrukce a rozsah přístaveb „Nejedná se o definitivní podobu, ta by měla vyplynout ze studie, která bude součástí dodávky vybraného projektanta. Skici slouží pouze k tomu, aby bylo možné alespoň zhruba spočítat základní ekonomické údaje a zadat studii spolu s projektem," sdělila Příbramskému deníku mluvčí města Pavlína Svobodová.

Zisk aquaparku sedm milionů ročně

Podrobná studie včetně předepsaného počtu vizualizací má být součástí projektové dokumentace.



Proti skicám nic nenamítá ani městský architekt Jaroslav Malý. Považuje je za podklad k finální studii. Sloužily také veřejnosti k tomu, aby nastínily představu o budoucím vzezření sportoviště.

„Do těchto skic byly zapracovány i připomínky z participační ankety mezi veřejností a z veřejného projednání. Výsledná podoba aquaparku vyplyne ze studie stavby, nikoliv ze skic. Skici splnily to, co jsme od nich očekávali," dodal městský architekt.



V areálu by měla přibýt například wellness zóna, fitness či tobogány. Modernizaci za více než dvě stě milionů korun ale nebude možné uhradit z rozpočtu města. Větší část prací chtějí radní zaplatiti z úvěru.



Podle analýzy by měl být roční zisk aquaparku sedm milionů ročně, přičemž rozvojové investice by se městu měly vrátit zhruba za 10,5 roku. Rekonstrukce si zároveň vyžádá uzavírku. To by podle průzkumu mezi Příbramáky neměl být problém. Pokud oprava přinese požadovaný komfort, jsou ochotni oželet i roční omezení.