Příbramští školáci se dočkají nových učeben

Příbram – Příbramští školáci budou studovat v modernějších učebnách. Vedení školy v ulici 28. října žádalo před několika týdny radní o dotaci, ti ji na posledním jednání schválili.

Školáci jsou s dobou, v hodinách využívají tablety.Foto: Kateřina Chourová



Peníze půjdou kromě jiného také na půdní vestavbu, kde by měly být vybudovány učebny cizích jazyků, fyziky, multimédií a kabinety.



„Součástí projektu bude nově navržený výtah ze dvora a bezbariérový přístup," sdělil Příbramskému deníku místostarosta Václav Švenda.



Náklady se podle vedení města vyšplhají na zhruba 35 milionů, přičemž chce využít dotaci, která může dosahovat až 90 procent. Město by přispělo zhruba třemi miliony korun. Zároveň by se měla zvýšit i kapacita školy.

STAVBA ZŘEJMĚ ZAČNE UŽ LETOS

„Škola už dnes naráží na strop své kapacity a potřebuje více odborných učeben. Nepočítáme, že by tam chodilo o stovky dětí více, jedná se spíše o desítky. Potkají se ale oba tyto faktory. Školáci budou mít více odborných učeben s tím, že je může navštěvovat o trochu více dětí, " dodal místostarosta Václav Švenda.



Pokud půjde vše hladce, stavět by se mohlo už v letošním roce. Projekt je podle Švendy připraven, práce mají zabrat zhruba půl roku.

MODERNÍ TECHNOLOGIE MÍSTO UČEBNIC



Školáci v ulici 28. října se nových technologií nebojí. Naopak, jdou s dobou. Není tak vůbec neobvyklé, že místo učebnic sáhnou v hodinách i po tabletu. Ty využívají už několik let (více zde). Společně s interaktivní tabulí se tak prostor třídy mění v interaktivní místo plné zajímavých možností.