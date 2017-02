Příbramští zemědělci zimu se sněhem vítají

Region - Na Příbramsku byl podzim skoupý na vodu, proto tady zemědělci zimu se sněhem zvlášť kvitují.

Důležité je, aby sníh odtával pomalu a voda se postupně vsakovala do polí. Potvrdil to předseda Zemědělské družstva Krásná Hora na Příbramsku Jiří Zelenka: „Když na polích leží sníh, je to ideální. Mráz zase ničí nemoci a škůdce."

Na jižních svazích, třeba v Drážkově, už ale sníh není a to může být problém, když osetá půda povolí a neprotéká nová voda. To pak hrozí u řepky plísně a houbové choroby. Zatím je tu půda promrzlá do 40 centimetrů.

Beroun

Trochu jiná situace je na Berounsku, jak uvedl Jaroslav Bastl, který se svými syny obdělává v Srbsku sto deset hektarů polí a luk: „Letošní zima je špatná. Je suchá a hodně mrzne. Holomrazy plodinám škodí. Kdyby byl sníh, ten rostliny přikryje a před silnými mrazy ochrání. Toho u nás ale během letošní zimy moc nebylo. Většinou udeřily holomrazy. Spousta rostlin tak podle mne vymrzne. Řepka je bez listů. Tak uvidíme, jestli dokáže ze srdíček zregenerovat. Každopádně bude potřebovat včasný zásah." konstatoval Jaroslav Bastl.

Na stavu porostů se může podepsat i předjaří. Střídání teplot může u slabých rostlin poškodit kořeny. Ty pak nepřijímají vodu a jsou náchylné na houbové choroby, stejně jako rostliny poškozené mrazem.

Po mrazivé zimě lze očekávat nižší výnosy obilovin i řepky. Během posledních zim charakterem spíše přímořských bez mrazu rostliny po celou dobu vegetovaly a vytvořily si silný kořenový systém, což je předpoklad rekordních výnosů, které také padaly.

Rakovník

Na Rakovnicku v letošní mrazivé zimě zatím leží sníh, takže ozimy zatím snášejí zimu dobře. Pomohl jim i na srážky vydatný podzim.

Letos mohou zvláště slabší rostliny začít vegetovat později. Navíc, i když nastoupila obleva, půda na Rakovnicku je promrzlá patnáct až dvacet centimetrů. V oblastech, kde leželo méně sněhu, je to až padesát centimetrů. To také může nástup vegetace zbrzdit.

„Promrzlá půda ovlivní i přihnojení na jaře. Bude jiné než loni, kdy rostliny vegetovaly celou zimu. Na jaře pak dostaly velkou dávku živin a rychle nastartovaly vegetaci. Nyní budeme muset začít nižší dávkou dusíku. Nesmí se aplikovat žádná síra, protože horní část půdy bude rozplavená, a to by situaci ještě zhoršilo," vysvětloval Jaroslav Mikoláš.