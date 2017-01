Připravenost hasičů na zásahy v Brdech prověří současné mrazy, zatím byl klid

Příbram – Hasiči loni v nové Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy nemuseli řešit žádnou mimořádnou situaci, na kterou by nebyli připraveni. Ukázat jejich připravenost by mohl letošní začátek roku vzhledem k sněhové nadílce a mrazu. Brdy jsou nyní lákadlem nejen pro turisty, ale hlavně pro běžkaře.

Dřevník na Rovinách.Foto: Petr Ježek

Profesionální hasiči měli loni štěstí na počasí i na to, že turisté do Brd nejezdili v takové míře, jak se předpokládalo, řekl to Příbramskému deníku ředitel příbramského hasičského záchranného sboru Tomáš Horvát. „Co se týče nás, nemohu říct, že by v roce 2016 vznikl nějaký extrémní problém," uvedl. Turistů podle něj do CHKO nejezdilo tolik, kolik se čekalo, a byla i mírnější zima. „Spíše letošní leden ukáže, jak jsme na některé typy zásahů připraveni," řekl Horvát s poukazem na současný příval sněhu.



„I v době, kdy bylo sucho, jsme zaznamenali pouze dva ohně. Jeden nad Drahlínem a jeden dole na Rožmitálsku. Nefoukal vítr, to byl dost důležitý faktor," doplnil bývalý velitel příbramských hasičů Jarmil Soukup, který nyní nově vede stanici v Dobříši. V jednom případě šlo o požár lesní školky, která ale měla kolem čerstvě provedenou melioraci.

Letecké hašení nebylo podle Soukupa vůbec použito. Počasí také moc nepřálo houbám, a tak bylo i méně ztracených houbařů, dodal.

Podle Horváta se hasiči na vyhlášení CHKO, která loni v lednu nahradila někdejší vojenský újezd, připravovali, měli k dispozici mapové podklady. Spuštěna byla i síť takzvaných traumabodů, odkud je možné dovolat se pomoci. „Samozřejmě věci, které se týkají například pokrytí signálem, se budou řešit až v letošním roce," dodal Horvát. Posílit by se měl signál na kopcích Drahlín a Praha.



V Brdech je rok po vyhlášení CHKO vyznačena přibližně třetina plánovaných pěších tras. Výletníci mají k dispozici kolem 70 kilometrů, zbylá část přijde na řadu v letošním a příštím roce. Více plánovaných tras loni nemohlo být vyznačeno kvůli nedokončené pyrotechnické očistě. Kromě pěších tras má v Brdech vzniknout asi 200 kilometrů cyklotras.