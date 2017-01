Příští rok ubude v Příbrami 40 procent heren, tvrdí radní

Příbram – Příbramským gamblerům od příštího roku ubudou místa, kde by mohli pokoušet štěstí na výherních automatech.

K tomu přispěje i nová legislativa. Ta od příštího roku omezí hazard pomocí několika regulačních metod, například v místech jako jsou restaurace a bary už nebude možné herny provozovat. Také kauce budou významně vyšší.



Podle radních jen tento krok způsobí úbytek heren v okresním městě až o čtyřicet procent. O dalším způsobu regulace budou jednat už poněkolikáté i zastupitelé.

Naposledy rada města doporučila zastupitelstvu zákazovou vyhlášku, získala ale pouze deset hlasů z pětadvaceti. „Tentokrát jsme do zastupitelstva vyslali materiál, který počítá se čtyřmi technickými návrhy," sdělil Příbramskému deníku místostarosta Václav Švenda.



Týkají se přidání adres do přílohy na základě žádostí, které si každoročně podávají provozovatelé hazardu, či možnosti adresy z přílohy vyjmout. „Ve hře je zároveň úplně nová vyhláška a plošný zákaz heren," dodal místostarosta.



Pro Příbram je ale hazard nezanedbatelným zdrojem příjmů, v loňském roce přibylo do městské kasy bezmála 30 milionů korun.



„Otázkou je, co by se stalo v případě plošného zákazu. Jestli by si hazard nenašel cestou jiným způsobem. Je otázka, zda není lepší nechat někde viditelně a regulovaně tento nešvar někde fungovat, než si zbudovat podhoubí," nabídl další náhled na problematiku hazardu starosta Jindřich Vařeka.

Alena Ženíšková, místostarostka

Od roku 2015 provádí Příbram jednou měsíčně kontroly ve všech hernách ve městě. „Za tu dobu bylo přistiženo 32 lidí, kteří takto zneužili sociální dávky. Tři osoby jsme dokonce přistihli opakovaně. Všichni byli potrestáni, například jim byla odebrána dávka, kterou nyní dostávají jen ve formě stravenek," řekla k sociální sféře místostarostka Alena Ženíšková.

ZÁKAZ HEREN V DOBŘÍŠI



K plošnému zákazu už přistoupili v Dobříši. Od 1. ledna platí vyhláška týkající se zákazu heren ve městě. Ukončení všech heren je ale běh na delší trať. Některé automaty mají totiž povolení k provozu i tento rok či až do roku 2019.



Tématem se vedení města zabývalo několikrát, přičemž spolupracovalo nejen s majiteli heren, ale také s odborníky zabývající se problematikou gamblerství. Proti hazardu ve městě vystoupila v občanské iniciativě i řada místních. Dosud mohli hráči navštívit osm heren, od ledna jich má zůstat šest, i ty by postupně do roku 2019 měly ukončit provoz. Městská kasa by podle starosty Stanislava Vacka přišla o zhruba čtyři až pět milionů ročně.