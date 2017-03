Projekt Bezpečná Příbram je nově na Facebooku

Příbram – Strážníci v Příbrami by rádi trénovali fyzičku přímo v budově bývalých Rudných dolů, kde sídlí městská policie. A tak požádali radnici o rozšíření svých prostor. Radní v tom nevidí problém, protože město provozuje program sebeobrany a podle místostarostky by bylo dobré do programu zapojit v rámci výcviku i strážníky.