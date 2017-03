Půjčovna kol v Dobříši letos nově uschová zavazadla

Dobříš – S prvním dubnovým dnem se otevře v Kopáčkově domě v Dobříši půjčovna městských kol, kterou město zřídilo loni, ale už téměř na vrcholu letní sezony.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Ševčík



Návštěvníci mohou letos využít nejen zapůjčení kvalitních bicyklů s příslušenstvím, ale nově také úschovny zavazadel, po které už v prvních měsících provozu byla poptávka. „A pokud seženeme vhodné prostory, plánujeme také půjčování koloběžek," uvedla mluvčí dobříšské radnice Nikol Sevaldová.



Cyklisté si mohou v půjčovně pořídit mapku s trasou vedoucí do zajímavých míst, mezi něž patří například Památník Karla Čapka ve Strži. Ti zdatnější mohou dojet třeba do Nového Knína a tam navštívit Muzeum zlata nebo si zajet jen tak do přírody a okolních lesů.