Radní: Prioritou je obnovení interny

Sedlčany - Středočeská krajská radní Jaroslava Němcová se od začátku letošního roku, kdy se od sedlčanského starosty Jiřího Buriana dozvěděla o přerušení činnosti akutního oddělení městské nemocnice společností Mediterra, o problematiku soustavně zajímá.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / František Géla



Za prioritní považuje obnovení této služby. Aktuální termín poskytnutý Všeobecnou zdravotní pojišťovnou je 30. duben. „Na otázku, zda se podaří obnovit lůžka akutní interní péče v rozsahu, v jakém byly do prosince loňského roku provozovány Mediterrou, nedokážu v tuto chvíli odpovědět. I když kraj v nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Sedlčany a soukromým subjektem nefiguruje, pravidelně se od ledna na Krajském úřadu Středočeského kraje scházíme a děláme všechny kroky k tomu, abychom pomohli co nejvíc. Pro nás jako pro kraj je důležité, abychom zajistili akutní péči," sdělila radní s tím, že smlouvu uzavřenou na 25 let mezi městem a Mediterrou má k dispozici.

Také čtěte: Stávka řidičů bude příští týden

Radní potvrdila, že ve smlouvě je důležitý odstavec, v němž se provozovatel zavazuje, že bude po celou tuto dobu poskytovat celé spektrum péče.

„Pokud se tak nestane, jde o hrubé porušení smlouvy," sdělila. „Starosta Jiří Burian mě informoval o výsledku jednání zastupitelstva, které 20. února i 20. března potvrdilo, že trvá na znovuotevření akutní interny. Předpokládám, že proto na dalším jednání na kraji nebude starosta Burian s návrhem restrukturalizace předloženým Mediterrou souhlasit," uvedla. „V tom případě má město možnost dát pro porušení smlouvy společnosti Mediterra výpověď a hledat si nového nájemce," připomněla.

Vakuum ve zdravotní péči podle radní Němcové v tomto případě nehrozí. „Probírali jsme, jak by v případě, že by se město rozhodlo ukončit nájemní smlouvu, vypadaly další postupné kroky. Doporučili jsme starostovi, aby si udělal průzkum trhu s tím, že pokud bude hledat nového provozovatele, měl by si ujasnit, zda převezme i komplementy včetně laboratoří. Předpokládám, že Sedlčany by vypověděly smlouvu až v momentě, kdy budou mít nového nájemce," dodala.

Následná péče v domově seniorů

Podle radní všichni, kteří se pohybují v oblasti zdravotnictví, ví, že lůžka akutní péče nejsou oborem, který by byl ziskový a proto nemocnice mají širší spektrum služeb. Ztráty prý dorovnávají ziskem jiného oboru. „Velcí hráči ve zdravotnictví na trhu jsou," je přesvědčena Němcová. „I pro nového provozovatele by ale nebylo jednoduché zajistit počet erudovaných lékařů a zachovat spektrum služeb," dodává jedním dechem.

Pokud se radnice s Mediterrou nedohodne, tak musí kraj zajistit péči interní akutní a také následnou péči pro Domov seniorů. Ohledně interní akutní péče funguje bez větších problémů dohoda s Oblastními nemocnicemi Příbram a Benešov, které mají kapacitu pacienty ze Sedlčanska přijímat.

Nepřehlédněte: Uzavírka Vranovic se posouvá o několik týdnů

Pro Mediterru by mělo neotevření lůžek akutní interní péče zřejmě další dopad. Jaroslava Němcová se netají názorem, že by následnou péči pro klienty domova seniorů, který je krajským zařízením, nadále nepožadovali od Mediterry. „Následnou péči bychom vytvořili v rámci domova seniorů," uvedla Němcová. Jako výhodu označila, že by tímto krokem došlo k propojení sociálního a zdravotního světa.

Mohlo by vás zajímat: Zastupitelé Sedlčan trvají na znovuotevření oddělení interny

Marie Břeňová