Radní rozhodli, že lanové centrum nahradí nové prvky

Příbram – Lanové centrum v Příbrami nahradí nové prvky za 1,6 milionu korun. Spor mezi městem a dodavatelem bude mít dohru u soudu.

V Příbrami vznikla lanová dráha, radní řeší bezpečnost.Foto: Deník/Kateřina Chourová

Až se za několik měsíců přehoupne zima, děti a jejich rodiče se začnou zajímat o lanové centrum vedle Q – klubu. Bude letos už konečně otevřené a přístupné dětem? Příbramská radnice, která považuje lanovou dráhu za nebezpečnou, se totiž stále pře s dodavatelskou firmou MTStav. Radní tak před koncem roku rozhodli, že bude lanový park nahrazen novými herními prvky, které dodá společnost Berger – Huck. Vyjdou přibližně na 1,6 milionu i s DPH, jak stojí ve veřejně přístupném zápisu z jednání rady.

K lanovému centru se v prosinci vyjádřil starosta Příbrami Jindřich Vařeka takto: „Pořád se bavíme o tom, zda ta zajištěnost důkazů z naší strany je dostatečná a čekáme na odpověď ČOI. Tam se jedná o problém na straně státního zkušebního ústavu, který podle nás vydal certifikát, který vydat neměl. My tvrdíme, že to byla obrovská chyba."



Podle radnice současný lanový park nevyhovuje normám pro dětská hřiště a obává se případných úrazů. Firma MTStav, která park vybudovala, postup města odmítá, podle jednatele firmy Martina Pečenky je lanové centrum bezpečné a postup města považuje za účelový. Spor bude mít soudní dohru.



Podle místostarosty města Václava Švendy bude hrát velkou roli ve sporu i certifikační úřad, který certifikát k lanovému parku vydal. V poslední době se totiž objevilo několik stížností na certifikační.



Radnice zhotovitele vyzvala k zaplacení náhrady přes 1,6 milionu korun a odstranění stavby. Jednatel MTStavu Martin Pečenka to odmítl. Stojí si za tím, že má k dispozici znalecký posudek, podle nějž firma postupovala dobře. Klidová zóna byla otevřena na podzim 2015. Vyšla téměř na 11 milionů korun, většinu zaplatila EU. Lanový park, který je součástí hřiště, zůstal pro veřejnost uzavřen a město muselo vrátit část dotace ve výši zhruba 1,4 milionu korun.