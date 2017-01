Radní v Sedlčanech „učesali“ příjmy a výdaje

Sedlčany – Radní zhodnotili účetní stav městské kasy za jedenáct měsíců loňského roku a ve vztahu k plánovanému celoročnímu rozpočtu provedli úpravy, aby hospodaření přiblížili realitě. Příjmová část rozpočtu je po těchto korekcích 158,9 milionu korun a výdajová 154,56 milionu korun. Místostarosta města Miroslav Hölzel upozornil, že skutečné výsledky za celý rok budou známy až koncem ledna 2017. „Zastupitelstvo je plánováno na pondělí 20. února, kde by měly být výsledky hospodaření města schváleny," dodal. Pro zajímavost uvedl několik příkladů, kdy položky bylo nutné „učesat."

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

ZMĚNA LEGISLATIVY,PŮL MILIONU DOLŮ

„V příjmové části rozpočtu jsme snižovali správní a místní poplatky o půl milionu korun, a to z toho důvodu, že se změnila legislativa a poklesly nám příjmy za výkon státní správy na odboru dopravy v oddělení registru vozidel. Přihlašování a odhlašování vozidel se již děje jen v místě trvalého bydliště majitele nebo firmy. Spousta poplatků a registrací tím odpadla," vysvětlil. „Snížily se i příjmy na odboru vnitřních věcí za vydávání cestovních dokladů, kde dětské pasy a rychlé pasy výrazně zdražily, a tím zájem občanů o ně opadl," informoval. „U takzvaného bleskového pasu, který je vystaven ve zkrácené lhůtě do šesti dnů, stoupl poplatek z dřívějších 1500 korun na 4000 korun u dospělého. U dítěte se za rychlý pas namísto 1000 korun nyní platí 2000 korun. Protože po státech Evropské unie je možné cestovat jen s občanským průkazem, volí mnozí žadatelé v případě svých potomků druhou a méně nákladnou variantu. Žádají u dětí mladších 15 let o vystavení občanského průkazu, kde je poplatek podle stávající legislativy jen 50 korun," vysvětlil.

NIŽŠÍ VÝDAJE ZA ODVOZ ODPADU

Zmínil se, že plánované roční výše by nedosáhly ani původně plánované poplatky za komunální odpad, a proto v příjmové části byly poníženy o 100 tisíc korun. „Po prodeji známek se ukázalo, že lidé využívají lacinější možnost – řada z nich nepožaduje týdenní svoz, ale upřednostňuje variantu čtrnáctidenního svozu nebo měsíčního svozu. Je to však v pořádku. Komunálního odpadu mají méně, protože třídí, což je šetrnější způsob. Menším množstvím komunálního odpadu se nám také snižují výdaje za odvoz a uložení na skládku," připojil komentář.

PŘÍJEM ZVÝŠIL PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

Oproti tomu například u kapitálových příjmů z prodeje majetku došlo k povýšení rozpočtu o 1,2 milionu korun. „V závěru roku jsme prodali ještě dva městské byty v domech, kde byly bytové jednotky v předchozích letech privatizovány," podal stručné vysvětlení místostarosta.

PŘEBYTEK JE ČTYŘI MILION KORUN

Podle úprav na obou stranách účtu by měl matematicky skončit rozpočet za rok 2016 přebytkem kolem čtyř milionu korun. „Už nyní víme, že zůstatek bude dvojnásobný. Je to s ohledem na největší investiční akci roku 2016, kterou bylo vybudování hřiště s umělou trávou s celkovými náklady na stavbu 10,5 milionu korun. Vyfakturovali jsme více než šest milionů korun, ale vědomě jsme neprovedli fakturaci čtyř milionů za položení umělého povrchu a navazující technologické postupy – provedení vsypů křemičitého písku a granulátu. Je to z důvodu, že firma v běžném ani v prodlouženém termínu tyto práce v loňském roce nezvládla," vysvětlil místostarosta. Úhradu proto radnice provede až po úplném dokončení hřiště Na Kačáku.

Marie Břeňová