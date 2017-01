Přečtěte si další díl seriálu Rady do zahrady.

Jablka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Bazalka posvátná harmonizuje trávicí soustavu. Podporuje činnost žaludku, vylučování žluče, snižuje plynatost. Povzbuzuje obranný systém. Pomáhá udržovat normální krevní tlak i hladinu krevního cukru.

Rouby řežeme v době vegetačního klidu. Bereme je ze silných jednoletých výhonů plodných a zdravých stromů nejlépe z jižní strany horní části koruny, kde jsou dobře vyzrálé. Bujně vyrostlé výhony, rostoucí často kolmo vzhůru do koruny (vlky), jsou jako rouby nevhodné, právě tak jako výhony příliš slabé. Nelze použít ani výhony starší než jeden rok. Rouby peckovin odebíráme do konce ledna (třešní a višní mají být odebrány v polovině prosince). Rouby jádrovin je potřeba odebrat do konce února. Rouby označené jmenovkami zakládáme buď do vlhkého písku v chladném sklepě, nebo do brázd do země na severní straně budov, přihrneme je celé nebo do poloviny zemí, aby nevysychaly.

V lednu pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce a zeleninu. Sledujeme momentální teplotu a vlhkost. Doporučená skladovací teplota se doporučuje 2 až 6 °C a vlhkost vzduchu přibližně 85 %. Skladovací prostory pravidelně větráme, hnilobami napadené plody ihned odstraňujeme a likvidujeme.

V zimě máme dostatek času ke zhotovení hnízdních budek pro drobné ptactvo a jejich umístění v zahradě. Především se snažíme přilákat sýkorky a vytvořit pro ně zimní nocoviště, a to pomocí nově vytvořených budek. Zhotovené dřevěné budky pro sýkorky by měly mít vnitřní rozměry alespoň 14 x 14 x 25 centimetrů. Vletový otvor o průměru 3,2 až 3,5 cm je třeba umístit v horní třetině výšky přední desky a musí se nasměrovat k jihu nebo k východu. Budky zavěšujeme do výšky 2 až 3 metry.

Odstraňujeme sníh z jehličnanů a stálezelených dřevin, aby se nepolámaly větve. Nebezpečný je především kalamitní těžký mokrý sníh, jemný poprašek sněhu či jinovatky listy chrání před vysycháním. Pozor na průvan a studený vzduch. Většina pokojových rostlin je náchylná na nachlazení a proto je při větrání chráníme. Petr Kumšta