Rady do zahrady

Něco pro zdraví - Bříza stimuluje jaterní funkce i činnost slinivky, detoxikuje organismus. Podporuje zdraví stav močové soustavy i kostí. Považuje se za přípravný prostředek k vlastnímu užívání další léčby.

Měsícem březnem nám přichází vytoužené jaro, kdy začíná hlavní pěstitelská sezona. Den se pozvolna prodlužuje, na počátku měsíce na 11 hodin. Průměrná teplota vzduchu dosahuje asi 3°C. Teplota půdy se též postupně zvyšuje. Na povrchu dosahuje přibližně 4°C. Koncem měsíce můžeme za příznivých podmínek začít s výsevem méně náročných druhů zeleniny. Srážky v měsíci březnu deštivé nebo smíšené, s menší intenzitou v průměru dosahují 40 až 50 milimetrů, tj. 40 – 50 litrů na jeden metr čtvereční.

Počátkem měsíce již můžeme vysévat rajská jablíčka do truhlíků. Semena se kladou jednotlivě na vzdálenost asi 4 cm od sebe a lehce se přikryjí kompostní zeminou. Zaléváme je opatrně rosením a zeminu udržujeme stále přiměřeně vlhkou. Jakmile se vyvine rostlinám první pár pravých lístků, přesadíme je do květináčků o průměru asi 9 cm, naplněných dobrou kompostní zeminou bohatou na živiny. Rostlinky, které dosáhly výšky asi 30 cm, se mohou konečně vysazovat. Nejvhodnější doba pro vysazování do skleníku je přibližně polovina dubna. Venkovní výsadbu provádíme většinou v polovině května. Vždy vysazujeme do kvalitní zeminy s dostatkem živin. Mladé rostlinky se sázejí opatrně naležato, tak získáme bohatý kořenový systém a takové rostliny velmi dobře rostou a plodí. Abychom nemuseli podpírat každou rostlinu zvlášť např. hůlkou, můžeme nad nimi natáhnout drát z jednoho konce skleníku na druhý, a to pod střechou. U každé rostliny pak zapíchneme do země silný pozinkovaný hák a na něj přivážeme drát, jehož horní konec připevníme na vodorovně napnutý drát nad rostlinami. Potom se jednoduše vyvazují rostoucí rajčata nějakým vláknem k těmto oporám.

V období první poloviny března je nutné dokončit řez révy vinné. Při řezu révy je vhodné dodržovat zásadu, aby jednoleté plodné dřevo vyrůstalo pokud možno ze dřeva dvouletého. Jednoleté dřevo, které vyrůstá ze dřeva starého, používáme pouze tehdy, vyžaduje-li to udržení správného tvaru révy vinné a nebo je ostatní jednoleté dřevo nekvalitně vyzrálé nebo dokonce poškozené mrazem.

Petr Kumšta