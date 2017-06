Rady do zahrady

Příbram - Přečtěte si další tipy do vaší zahrady od pěstitele Petra Kumšty.

Něco pro zdraví - Lichořeřišnici můžeme vysévat i vysazovat do volné půdy i do nádob. Tato nenáročná letnička vypadá velmi krásně, potřebuje slunce nebo polostín, výživnou půdu, pravidelnou zálivku a přihnojení jednou za dva týdny. Výhony má dlouhé 40 až 90 cm a kvete podle odrůdy červeně, žlutě nebo oranžově nepřetržitě od června až do prvních podzimních mrazíků. Nikdy nepěstujte lichořeřišnici ve stínu, na takovýchto stanovištích rostliny vytvářejí nadměrné množství listové plochy a velmi málo kvetou. Celá rostlina je jedlá, můžeme její části používat k ozdobě pokrmů a do salátů. Lichořeřišnici můžeme též používat i jako léčivku ve stavu syrovém nebo suchém. Její produkty jsou považovány za jedno z nejúčinnějších přírodních antibiotik, které jsou vhodné hlavně na močové cesty.

Všimli jste si v listech okurek jsou dírky? Listy okurek poškozují různé druhy klopušek především klopuška chlupatá. Klopušky sají rostlinné šťávy z mladých listů a konců výhonů. Pokud poškozené listy dále rostou, v místech vpichů se trhají a tak vznikají dírky nepravidelných tvarů. Obvykle však poškození nebývá tak silné, aby bylo třeba zasahovat chemicky.



Jak chránit ovoce před pozdní červivostí? Tuto červivost způsobuje u jádrovin obaleč jablečný. Motýlí samičky kladou vajíčka na plody a okolní listy zpravidla v červnu až v srpnu. První chemická ochrana se provádí 2 až 3 týdny po odkvětu, když následují po sobě tři teplé noci s minimální teplotou 13 °C, při druhé generaci obaleče stříkáme podobně v polovině srpna. K ochraně proti obaleči jablečnému můžeme použít ekologický přípravek Madex,z běžných chemických přípravků Mospilan nebo Reldan je širokospektrální insekticidní přípravek – kontaktní i požerový, např. na květopase jabloňového, pilatku jablečnou, obaleče jablečného, vrtuli třešňovou, mšice apod. K ochraně proti houbovým chorobám jádrovin a vinné révy je vhodné použít například přípravky Alginure a VitiSan.