Příbram - Přečtěte si další Rady do zahrady od pěstitele Petra Kumšty.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Něco pro zdraví - Černá ředkev je zdravá zelenina konzumovat by ji měli hlavně diabetici. Pokud si ji chcete vypěstovat sami, začneme s výsevem zhruba v polovině června. Tato zelenina potřebuje pro vývoj podle odrůdy 12 až 15 týdnů, takže s počátkem sklizně můžeme počítat během září. Meziřádková vzdálenost se doporučuje 30 centimetrů. Do řádků pak vyséváme semena po 2 až 3 na vzdálenost asi 15 cm od sebe do hloubky asi 1 až 2 cm. Vzhledem k mohutnosti kořenů je nutné v době, kdy se plně vyvinou děložní lístky vyjednotit ředkev na jednu rostlinu.

I v menší zahradě se v koutě vyplatí pěstovat keř růže šípkové. Kvete prostěji než šlechtěné růže, ale přesto půvabně. Je jedničkou v odolnosti a houževnatosti. Planá růže šípková není jedinou růží, na níž dozrávají zdravé a chutné plody. Jedinečná je v tomto ohledu růže svraskalá. Vytváří husté, až dva metry vysoké keře. Její šípky jsou obrovské, tmavočervené, léčivé a výtečné. Tato růže pochází z Asie a je dokonale mrazuodolná, zcela nenáročná na půdu i vláhu, rovněž odolná na choroby. Růžové keře s velkými plody jsou také nazývány růžemi ovocnými. Nejen pro svou krásu a užitkovost jsou dále šlechtěny. Na Slovensku vznikla osvědčená odrůda Karpatia. Její šípky jsou sladké, bohaté na vitamin C i minerály a mimořádně velké, což rozhodně uvítáme při zpracování.



Průběžně kontrolujeme všechny porosty (ovocné i okrasné) zda se na nich nevyskytují choroby a škůdci. V případě výskytu se co nejdříve snažíme odstranit napadené části rostlin. Při větším výskytu chorob a škůdců ihned provedeme patřičnou chemickou ochranu. Provádíme pravidelnou závlahu, kypříme půdu a odstraňujeme všechny plevele dříve než nám vykvetou.

Mesurol je účinný a prověřený přípravek s vynikajícími návnadovými vlastnostmi a s účinnou látkou proti všem druhům slimáků a plzáků v zahradnických plodinách. Má rychlý účinek, je odolný proti dešti, dobře odolává i nízkým teplotám a má velice ekonomické dávkování při velké působnosti (50g na 100m2). Z bioochrany proti slimákům lze použít Nemaslug ( parazitické hlístice) nebo pivo, které nalijeme do misek a uložíme je do stinných míst.