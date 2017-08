Rady do zahrady: něco pro zdraví

Příbram - Přečtěte si další rady od pěstitele Petra Kumšty.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Vladimír Šťastný

Len příznivě působí na podrážděné sliznice trávícího ústrojí, zejména žaludku a střev. Pomáhá při revitalizaci narušené kůže. Ulehčuje při potížích s dušností, zklidňuje premenstruační potíže a usnadňuje porod.



Srpen je vhodným obdobím pro přesazováni či výsadbu pivoněk, rostliny však přesazujeme jen tehdy, je-li to opravdu nutné. Ihned při přesazování můžeme keře rozdělovat. Pivoňky začnou obvykle kvést až za dva roky, tedy poté, co si zvyknou na nové stanoviště. To by mělo být slunné, s dobrou propustnou a výživnou půdou. Pozor také na hloubku výsadby, vršek kořenového balu by měl být zakrytý nanejvýš pěticentimetrovou vrstvou půdy. Příliš hluboko vsazené rostliny nemusí vůbec kvést.





Aby okrasné rostliny vyzrály a dobře se připravily na příchod zimy, omezíme přihnojování dusíkem, naopak je nutné použít hnojiva s větším obsahem draslíku a fosforu. Od poloviny srpna je vhodné začít s výsadbou jehličnanů a stálezelených listnáčů. Dbáme na to, abychom co nejvíce zachovali nepoškozený kořenový bal. Vysazené rostliny přistíníme bílou netkanou textilií a pravidelně zavlažujeme.



Jednou plodící maliníky jsou již sklizené a tak odstraníme odplozené výhony těsně u zemně, pokud jsme to neudělali již dříve. Novým letorostům tak vytvoříme prostor pro zdraví růst. Neplatí to však u remontantních odrůd ty, které plodí na letorostech až do podzimu.



Althanova renklóda je kvalitní odrůdou českého původu, s bujným růstem a široce kulovitými korunami, cizosprašná. Pro dobrou plodnost je nutné při dokvétání stromy ošetřit proti pilatkám. Jako vhodný přípravek proti těmto škůdcům je ekologický přípravek získaný odvarem hoblin ze dřeva Quassia amara. Z běžných chemických přípravků je možno použít: Mospilan 20 SP, Reldan a Calypso. Stromy středně pozdně vstupují do plodnosti, potom však plodí dosti bohatě a pravidelně, jsou středně odolné proti zimním mrazům, vůči šarce tolerantní. Za deštivého počasí trpí moniliózou a praskáním plodů. Plody jsou o průměrné hmotnosti 40 gramů, kulovité, dužnina je oranžově žlutá, pevná a dosti šťavnatá, dobře odlučitelná od pecky. Chuť je sladce navinulá až nasládlá, aromatická, velmi dobrá až výborná. Sklizeň se provádí od poloviny srpna.