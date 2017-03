Ředitel záchranky: Útočí na nás pacienti i jejich příbuzní

Region - Agresivní pacienti. Pro pracovníky zdravotnické záchranné služby Trans Hospital Řevnice nic překvapujícího. Podle jejího ředitele Bořka Bulíčka s nimi mají velmi bohaté a nepříjemné zkušenosti.

PODLE Ředitele Záchranné služby Trans Hospital Řevnice Bořka Bulíčka útočí na osádky sanitek nejen pacienti ale i příbuzní.Foto: Trans Hospital



Kteří pacienti na vás nejčastěji útočí a proč? Dá se jejich útoku nějak předejít?

Většinou se jedná o lidi, kteří jsou pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. O to víc jsou pro záchranáře nebezpečnější. Toho, jaký pacient je, si všímá už dispečink záchranné služby. V případě, že pacient nadává a slovně útočí už na pracovnici dispečinku, tak k němu současně s námi posílá i policejní hlídku. Neútočí na nás ale jenom pacienti, jsou to i jejich příbuzní. Ti ze strachu o svého blízkého na nás útočí slovně i fyzicky. Mnohokrát se nám stalo, že nám příbuzní či sám pacient demolovali vnitřek auta.

A proč na vás útočí příbuzní pacientů?

Nechápou totiž, že když je stav pacienta trochu vážnější, tak ho musíme po naložení do sanitního vozu nejprve pořádně vyšetřit, dát mu potřebné léky a stabilizovat ho. V záchrance k tomu máme vše potřebné. Máme je velmi dobře vybavené. Jim se to ale často nelíbí. Myslí si, že ho musíme po naložení okamžitě odvézt do nemocnice. Proto začnou útočit na samotnou posádku záchranky a nebo přímo na vozidlo.

"Jeden z našich záchranářů byl po útoku opilého příbuzného pacienta týden v neschopnosti."

Pamatujete si na některého z agresivních pacientů?

Ano, to pamatuji. Pacient, vysadil zklidňující léky, které měl pravidelně brát a dostal záchvat. Při příjezdu naší sanitky chtěl zaútočit na záchranáře a rozběhl se proti němu. Ten ale uhnul a rozběsněný muž si svůj vztek vybil na sanitce. Rozbil nám boční okno a ještě něco. Nám se ho podařilo s pomocí policistů zpacifikovat. Zhruba za dva dny se ten samý člověk objevil na stanovišti naší záchranky a strašně moc se omlouval za to, co nám provedl. Okamžitě s námi řešil způsobenou škodu. Celou opravu sanitky zaplatil. Byl to jeden z mála případů, kdy nedošlo ke zranění záchranáře a pacient uhradil škodu. Ve většině případů ale takhle dobře útoky pacientů nekončí. Když nám opilý či zfetovaný pacient v záchranném vozidle něco zničí či ukopne, tak máme problém s dokazováním toho, že to udělal on.

Stalo se vám někdy, že agresivní pacient záchranáře při útoku nějak zranil?

Ano. Samozřejmě, že se to stalo. Když dostal od pacienta facku, po které měl pak modřinu. Jeden z našich záchranářů byl po útoku opilého příbuzného pacienta týden v neschopnosti.

Jak k tomu došlo?

Zasahovali jsme u dopravní nehody, při které bylo zraněno malé dítě. Auto řídila jeho matka. Když záchranáři v sanitce dítě ošetřovali, začal se do ní dobývat otec dítěte, který přijel k místu nehody v podnapilém stavu. Protože ho záchranář nechtěl kvůli opilosti pustit dovnitř, začal se s ním prát. Záchranáře začal kopat do nohou a zkopal ho tak, že s tím týden marodil. Měl štěstí, že mu přišli na pomoc hasiči a agresivního otce zpacifikovali.