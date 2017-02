Rekonstrukce uzavře silnici u Skalky

Příbram – Městský úřad Příbram informuje o blížící se rekonstrukci mostu na Skalce. Od pondělí 27. února bude uzavřena silnice III/00412 vedoucí z okružní křižovatky na Skalce do obce Dlouhá Lhota.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Objízdná trasa ve směru od okružní křižovatky bude vedena po silnici I/18 ve směru na Sedlčany do obce Višňová a odtud po silnici III/11816 do obce Ostrov a dále po silnici III/10227 do obce Dlouhá Lhota. Objízdná trasa z Dlouhé Lhoty bude vedena po stejné trase v opačném směru," informuje oddělení silničního hospodářství při městském úřadu.

