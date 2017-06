Rozhlas? Podle mnohých přežitek

Příbramsko - Haló, haló, hlášení místního rozhlasu, zní v některých menších městech a vesnicích z hlásičů. Místní rozhlas z měst nemizí, ale přidávají se k němu nové moderní služby. Jde o systémy informování obyvatel SMS zprávou nebo emailem.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Město Příbram zavedlo v roce 2015 Infoservis. Obyvatelé se do něj mohou registrovat pomocí internetových stránek, nebo osobně na kontaktních místech, tedy na městském úřadě, v infocentru nebo třeba v knihovnách.

„SMS zprávy budou přinášet informace o hrozbě či výskytu mimořádných a krizových událostí na území města a přijímaných opatření odpovědných orgánů," uvedla mluvčí města Pavlína Svobodová. „E-mail město využívá i pro sdílení kulturních a sportovních akcí, informací o důležitých rozhodnutích rady a zastupitelstva města a o plánovaných aktivitách městského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných městem," dodala mluvčí. Na jaře bylo pro zasílání SMS registrováno 2525 telefonních čísel a pro zasílání emailu 1832 adres.

Informační servis zavedla před nedávnem také Dobříš. Od loňského podzimu se mohou občané přihlásit do aplikace Hlášení rozhlasu. Služba funguje obdobně jako Infoservis v Příbrami. Neznamená to, že by město vysílání rozhlasu zrušilo.



„Ve městě rozhlas funguje ale není ideální, tím myslím pokrytí a slyšitelnost, a ze své podstaty může přenášet pouze zvuk, což je někdy málo. Proto jsme se rozhodli začít využívat tuto moderní službu," uvedla Nikol Sevaldová z radnice.



Město Březnice je jedním z těch, kde sice funguje informační servis skrze SMS, ale stále zachovávají pravidelné hlášení rozhlasem. Důvodem jsou dotace, které město na provoz rozhlasu získalo. Pokud se nejedná o mimořádnou událost, hlášení si místní vyslechnou dvakrát týdně v pravidelných časech. Nejvíce se hlásí kulturní a sportovní akce, různé opravy, uzavírky a inzerce.

„Podle zkušeností si myslím, že občané velkou pozornost hlášení nevěnují," uvedla Kateřina Štěrbová, vedoucí informačního centra. V menších vesnicích udržují tradici rozhlasu spíše ze zvyku. „U nás v Oborách se rozhlasem hlásí, ale nepřikládám tomu nějakou důležitost. Všechno potřebné si najdu na internetu," uvedla Markéta Váňová, obyvatelka jedné z vesnic. „Tady se rozhlas využívá, před každým hlášením nám hraje Michal Tučný. To je jediná informace, kterou si z hlášení odnesu. Moc ho k nám neslyšíme," řekla Tereza Bredlová ze Lhoty u Příbramě.

Michaela Synková