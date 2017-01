Rožmitálští se dočkají lepšího koupaliště

Rožmitál – Rožmitálští se letos dočkají lepšího koupaliště a dalších chodníků. Vzhledem k tomu, že město bude hospodařit s přebytkovým rozpočtem, investuje peníze i do dalších oblastí.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

„Město má zatím postavený přebytkový rozpočet v hodnotě 94 milionů s dvou a půl milionovou rezervou. Věříme, že díky dotacím získaným v tomto roce bude nejméně o pět procent vyšší," upřesnil starosta Josef Vondrášek.



Část peněz půjde také na opravu či stavbu chodníků a silnic. „Letos nás také čeká odložená plynofikace budov speciální základní školy a družiny na základní škole," dodal starosta.



V plánu je zřízení odpovídajícího koupaliště, nový kabát by měly dostat i budovy patřící městu, u nichž chtějí radní opravit nejen fasády, ale i střechy. Některé z nich se dočkají zateplení. Po letech se nejen místní, ale zejména turisté, dočkají i veřejných toalet na autobusovém nádraží. Dosud si museli vystačit buď s poloveřejnými toaletami ve zdravotním středisku a nebo v hospodě na nádraží.



„Čeká nás i zakoupení dvou sanitek, což je nemalá investice, bohužel finančně nenávratná," doplnil výčet letošních investic starosta.



Rodinné rozpočty by neměly zatížit ani poplatky za vodné a stočné, ty zůstávají na stejné úrovni jako minulý rok. Od července plánuje město zavést dvousložkovou cenu vodného, která by měla být spravedlivějším vyjádřením hodnoty pro spotřebitele. Kvůli zvýšení daně z nemovitosti o 75 až 100 procent, se ceny za odvoz komunálního odpadu sníží o čtvrtinu. Část z výtěžku daně z nemovitostí poslouží ke zlevnění obědů pro žáky obou škol.

Sedmikorunový příspěvek na jeden oběd bude poskytnut i dětem v mateřské školce.



Aktuálním tématem je i spolupráce s destinačním managementem Chráněné krajinné oblasti Brdy, o jejichž vznik usilují dvě společnosti. „Oba subjekty s naším městem jednají a zastupitelstvo zatím neodsouhlasilo vstup do žádné z těchto společností," uzavřel Vondrášek.