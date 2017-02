Rušení nočního klidu: Příbramáci musí akce nahlásit do konce února

Příbram – Příbramáci si musí akce či oslavy po desáté večerní dobře naplánovat. Všechny akce, které naruší noční klid, musí vedení města zahrnout do svých obecních vyhlášek. Pokud se tak nestane, musí si dát pořadatelé pozor, aby klid nerušili. Příbramáci mají čas k nahlášení akce do konce února.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Miroslav Kucej

Od října platná novela zákona o přestupcích ukládá obcím a městům povinnost, aby každá akce konaná po 22. hodině byla schválena a uvedena přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Větší pravidelné akce plánované dlouho dopředu, jako například festivaly, by ohroženy být neměly. Pro menší obce však tak růžové vyhlídky zdaleka nejsou.

Například bude-li nějaká akce zařazená v dlouhodobém plánu zrušena a přesunuta kvůli počasí, bude se vyhláška muset znovu projednat a schválit. Obec tak ztratí možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí jejího daného orgánu.

„Toto řešení mi ale nepřipadá úplně vhodné. Neumím si představit, aby zastupitelstvo vydalo vyhlášku téměř rok dopředu s tím, že v daný termín se bude pořádat určitá akce," řekl před časem příbramský starosta Jindřich Vařeka.

Příbramské vedení proto připravuje vydání obecně závazné vyhlášky o omezení doby nočního klidu. „Do 28. února přijímáme náměty pořadatelů akcí, jež by mohly narušit noční klid. Tyto náměty budou následně vyhodnoceny a případně zařazeny do vyhlášky," stojí na webu města.

Pořádání akcí by se příbramským organizátorům mohlo také prodražit. Za rušení nočního klidu je chtějí radní pokutovat. Radní uvažují i o tom, aby pořadatelé skládali zálohy. K tomu řešení je vyprovokovalo několik posledních akcí.

„Je tady problém, se kterým si nevím rady. Jestli někde máte tři tisíce lidí, kteří se dobře baví, tak není možné přijít a zábavu utnout. To by bylo obrovské bezpečnostní riziko, lidé by se naštvali, hrozilo by vandalství a kdoví co všechno. Do budoucna ale budeme mít v každé smlouvě možný postih pořadatelů sankcemi," sdělil Příbramskému deníku starosta Jindřich Vařeka.

Připravují proto návrh nové smlouvy, kterou budou pořadatelům akcí předkládat Sportovní zařízení města Příbram. Ohledně bezpečnostních pravidel se k ní bude vyjadřovat jak městská, tak státní policie.

Nejde prý pouze o rušení nočního klidu. Pořadatelé často podceňují bezpečnostní opatření.

INFO

Náměty včetně názvu akce, době konání, pořadatele a kontaktních údajů můžete zasílat na adresu: Městský úřad Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 261 19, případně na e-mail: radka.skubalova@pribram.eu